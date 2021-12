Autoridades de la ciudad de Madrid, España, encontraron en las últimas horas el cuerpo sin vida de la actriz Verónica Forqué en su casa ubicada sobre la calle Víctor de la Serna.

Según informó el diario ‘El Mundo’, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar a la artista, por lo que se declaró su deceso en el lugar.

Verónica Forqué protagonizando la película ¿Qué he Hecho yo para Merecer Esto? (1984), del director Pedro Almódavar. Foto: Netflix / Kaktus Producciones Cinematográficas.

Forqué, quien había participado en la última edición del reality show ‘MasterChef Celebrity’, tuvo que salir del programa debido a las constantes recaídas que padeció a causa de sus problemas depresivos.



Ella señaló en su momento que se sentía agotada y que “su cuerpo había dicho basta”.



“No me encuentro bien, estoy agotada (...) He luchado diez semanas, la experiencia es de las mejores de mi vida, usted sabe jefe (Chef Pepe Rodriguez) que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", exclamó a los jurados del programa de cocina al momento de su retiro.



Se desconoce hasta el momento si la causa de su fallecimiento está vinculada a sus problemas de depresión.



La actriz fue encontrada sin signos vitales sobre las 12:45 p. m., hora española, por las entidades sanitarias, según confirmó el medio citado anteriormente.



El hecho aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

Papeles y vida de Verónica Forqué

La actriz nació el 1.° de diciembre de 1955 en Madrid, España. Hija del director de cine José María Forqué y de la reconocida escritora Carmen Vasquéz-Vigo, quienes impulsaron su carrera artística a inicios de los años 70, cuando protagonizó algunas películas de su padre.



Tuvo gran reconocimiento mediático y actoral a mediados de los años 80 al hacer el papel de ‘Cristal’ en la película ‘¿Qué he Hecho yo para Merecer Esto?’, del director Pedro Almódovar, y al encarnar a ‘Ana’ en ‘La vida alegre’, largometraje que la valió para ser galardonada con su primer premio Goya.



Durante su carrera participó en más de 25 producciones cinematográficas, teatrales y de televisión. Una trayectoria que la posicionó como una de las artistas más queridas y reconocidas de España en los últimos 40 años.



Actualmente se encontraba en el desarrollo de una serie en Netflix titulada ‘A Mil Kilómetros de la Navidad’, dirigida por Álvaro Fernandez Armero.



La cinta espera ser estrenada el próximo 24 de diciembre.

Verónica Forqué en la gala de celebración de los premio Goya el pasado 6 de marzo de 2021. Foto: AFP

