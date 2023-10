Muere el 'perrito malvado' que conquistó TikTok y así lo despiden en redes sociales

Pancho, el perrito que fue bautizado como “Malvado” en redes sociales, falleció el pasado 20 de octubre, así lo informó su dueño Rosendo Morante. El propietario del lomito publicó en YouTube un mensaje de despedida para su “compañero de locuras”.

En 2022, “Malvadito” -como lo apodaban sus fans- se hizo famoso por la peculiar reacción que tuvo al escuchar el tema “Mi bebito fiu fiu”, que en aquel entonces era viral en la plataforma china.



Y es que mientras su dueño la cantaba con entusiasmo, el perrito enfureció lanzándose hacia la cámara con gruñidos y mordidas. El video fue furor en redes y Morante decidió abrirle su cuenta de TikTok.

“Malvado”, así era el perrito estrella de TikTok



La cuenta de Pancho cuenta con 21.4 millones de me gusta y más de 920 mil seguidores. En ella, Rosendo mostraba todo tipo de aventuras junto al can, incluso ambos hacían retos virales.



Dado que siempre se le veía de mal humor, los fans pedían a Morante que grabara al perrito cuando estuviera de buenas. Sin embargo, otras personas simplemente se declararon fans de su nivel de “maldad”.



Otras reacciones épicas que tuvo fueron a las canciones “Ella Baila Sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado, la colaboración de Bizarrap con Shakira y hasta el tema “El Colesterol” de Fito Olivares.

En otros videos compartidos en la cuenta @panchoperritomalvado777 se le apreciaba paseando por el jardín, jugando con su familia o recorriendo distintos lugares de Argentina, de donde era originario.

¿Qué pasó con el "perrito malvado” de TikTok?



“Te voy a extrañar mucho compañero de aventuras”, fue el mensaje con el que Morante dio a conocer el lamentable suceso. Tras la difusión del clip, sus fans no demoraron en preguntar qué había ocurrido con el can.

En una entrevista para el canal argentino Somos Coronel Suárez, Rosendo indicó que el perrito estaba jugando y se cayó, pero al llevarlo al veterinario ya no tenía signos de vida. “Estoy destrozado, no sé qué hacer”, dijo.



De momento, el dueño de Pancho no se ha pronunciado en sus redes oficiales. En tanto, fans despiden al lomito viral con mensajes y videos:

EL UNIVERSAL / GDA

MÉXICO

Más noticias