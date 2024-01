Muere bailarina por violenta reacción alérgica al maní en galletas mal etiquetadas

Una bailarina, con un futuro prometedor en la danza y el ballet contemporáneo, falleció el pasado 11 de enero al consumir unas galletas con maní que estaban mal etiquetadas.



De acuerdo con 'Fox News', Órla Baxendale murió tras sufrir un shock anafiláctico, una reacción alérgica generalizada de instauración rápida grave y, en algunos casos, mortal, pues durante su reacción se puede presentar de manera simultánea síntomas que afectan: piel, aparato respiratorio, tracto digestivo o sistema cardiovascular.

Así lo confirmó el bufete de abogados que lleva el caso de la joven 'Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf' en un comunicado: "Una talentosa bailarina, tenía apenas 25 años cuando su vida se vio truncada debido a un shock anafiláctico resultante de una grave reacción alérgica al maní”.



La bailarina nacida en Reino Unido se mudó a Nueva York en 2018 para labrar su carrera en el ballet y la danza contemporánea, tras haberse graduado como profesional en varios estilos de baile, como el teatro musical, el cine, la televisión y producciones escénicas en vivo.



De acuerdo con 'The Independent', la irlandesa se encontraba en la ciudad cosmopolita para formarse en la academia 'The Ailey School', donde estaba becada.

¿Qué le sucedió?

El fallecimiento de Baxendale se debió a un desafortunado incidente relacionado con el consumo de una galleta de maní del 'Stew Leonard's, una cadena de supermercados del noreste de Estados Unidos, que le provocó una grave reacción alérgica.



Según la 'BBC', el hecho ocurrió en Connecticut, mientras se preparaba para actuar en el papel principal de la adaptación de 'Alicia en el país de las maravillas' de una compañía de danza.



Los familiares y abogados aseguran que la etiqueta de la caja con el producto no tenía especificado que entre sus ingredientes había residuos del fruto seco. Negligencia que le arrebató la vida a Baxendale.



Tras lo reportado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el supermercado retiró las galletas florentinas de sus estantes que ellos mismos habían etiquetado con su marca 'Stew Leonard’s', pero que eran producidas por el mayorista, 'Cookies United', en Islip, Nueva York.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut, la joven bailarina consumió las galletas en una reunión social. Asimismo, advirtió a los consumidores con alergia a las nueces acerca de desechar las galletas inmediatamente, o devolverlas al punto de venta y buscar atención médica de ser necesario.



“Es un día triste para nosotros. Nos enteramos de que un cliente falleció”. También comentó que las galletas fueron compradas “a un proveedor externo y, desafortunadamente, el proveedor cambió la receta y comenzó a pasar de los porotos de soja al maní, y nuestro director de seguridad aquí en Stew Leonard’s nunca fue notificado”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.



Al respecto, Cookies United, también publicó un aviso en el que informó: “Debemos señalar que Cookies United notificó a Stew Leonard’s en julio de 2023 que este producto ahora contiene maní y que todos los productos que se les envían han sido etiquetados en consecuencia”. Asi mismo, indicó que el producto se vende bajo la marca Stew Leonard’s y se reenvasa en sus instalaciones. “La etiqueta incorrecta fue creada y aplicada a su producto por Stew Leonard’s”.



Actualmente, los investigadores trabajan con funcionarios de salud pública estatales y locales en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey para determinar la causa del error.

