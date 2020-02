Asesinan a actriz de ‘Volver al futuro’ junto a su esposo en tiroteo

Cheryl Sanders, famosa actriz estadounidense, y su esposo Robert Reed, fueron asesinados en medio de un tiroteo el pasado 12 de febrero en la zona residencial de Yellow Springs, en el condado de Greene, en el estado estadounidense de Ohio.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en frente de la residencia de Lindsey Duncan, quien sería la expareja de Cheryl. La reconocida doble de acción y su esposo Reed, esperaban a este hombre (expareja de la actriz) quien se encontraba en compañía de Molly Duncan, su actual compañera sentimental.



Según el medio estadounidense New York Daily News, Lindsey confesó que vio a un hombre enmascarado correr hacia su vehículo con un arma apuntando a la cabeza de su esposa Molly. "Pensé que era una mala pesadilla. No sabía qué hacer", dijo al medio local.



Las autoridades estadounidenses aseguran que Reed se acercó a Duncan y empezó a disparar. Cheryl, quien también estaba armada, llegó poco después en su vehículo y se sumó a la balacera, dijo el medio estadounidense.

Duncan y su esposa afirmaron en una rueda de prensa que habrían sido "emboscados", según el diario New York Daily News. “Nos tomaron desprevenidos. No dijeron nada y comenzaron a dispararnos”, dijo Molly, la actual esposa de Duncan, al diario estadounidense.



Un amigo de la pareja indicó al mismo medio estadounidense que Cheryl y su esposo habrían ido a la casa de Robert Duncan en Ohio para enfrentarse a él por un acceso al fondo de ahorros de la universidad para las hijas de ese matrimonio. “Pero parte del acuerdo era que Lindsey podía retener el dinero si las niñas no iban a una escuela que él aprobara, y por eso se pelearon”, relató.



Hasta el momento, los hechos se encuentran en investigación.



Durante su carrera, Cheryl fue doble de actrices como Nicole Kidman, Jessica Alba, Brooke Shields, Rene Russo y Kathleen Turner.

