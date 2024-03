Muere a los 74 años el cantante Eric Carmen, vocalista de Raspberries

El mundo de la música despide este 11 de marzo al artista y compositor estadounidense Eric Carmen, quien dejó grandes éxitos como 'All by myself'. El cantante habría muerto el pasado fin de semana, según dio a conocer su familia.

La noticia sobre el fallecimiento de Eric Carmen a sus 74 años, fue difundida a través de un comunicado firmado por su esposa, en el que dice que el hombre perdió la vida mientras dormía.

Compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen

"Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana", dice el texto, en el que no se especifica la causa del deceso.

Además, piden que se respete la privacidad de sus allegados en medio del duelo que afrontan por su "enorme pérdida".

"Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero", recalcan ante los fanáticos del vocalista de Raspberries, banda conocida por el éxito 'Go all the way'.

