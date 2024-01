MTV: historia de cómo los ‘Unplugged’ se volvieron la columna vertebral del canal

En la década de los 90, tener una sesión MTV Unplugged era uno de los más grandes logros de la industria musical. Estos se caracterizaban por qué el concierto del artista tenía un formato acústico y más tranquilo. Aunque este no era una novedad, era un éxito en el canal. Por este formato pasaron bandas y cantantes como Nirvana, kiss, Paul McCartney, Shakira, entre otras.

Los orígenes de estas secciones musicales datan de finales de los 80 y fue creado por los productores Robert Small y Jim Burns. En los episodios pilotos, el compositor Jules Shear fue el anfitrión, sin embargo, luego de los 13 episodios se eliminó la figura del anfitrión.



Aunque el episodio piloto de la serie se grabó el 16 de mayo de 1989 y tuvo como invitado al grupo XTC. El primer episodio oficial de MTV Unplugged se estrenó el 26 de noviembre de ese mismo año y contó con la participación de la banda Squeeze, la cantante Syd Straw y el músico Elliot Easton.



Por otro lado, hay personas que dicen que el formato unplugged se originó, tras la presentación de Jon Bon Jovi y Richie Sambora en los MTV Video Music Awards de 1989, pero la cadena nunca corroboró la información.

El show fue un verdadero éxito e hizo que varias personas se interesaran por este nuevo formato, ya que los artistas mostraban una versión más orgánica y natural de su música. Además, esto les permitían que su voz resaltará mucho más que los instrumentos.



Después de unos capítulos, los unpluggeds se convirtieron en un espacio muy visitado por los cantantes más famosos de la época como Elton John, Steve Ray Vaughn y 10,000 Maniacs.



Vale la pena mencionar que no todos los episodios de MTV Unplugged terminaron siendo lanzados fonográficamente, pues solo unos de ellos fueron emitidos como programas de televisión y solo el 30% fueron lanzados como discos.



Incluso, el primer unplugged que se editó como CD fue el de Paul McCartney, en enero del año 1991. Sin embargo, actualmente este ya no se encuentra disponible en las plataformas musicales.

Durante los 32 años que se emitió este programa y se han presentado intérpretes y agrupaciones de distintos géneros y nacionalidades. Sin embargo, unas secciones se volvieron más populares que otras, tales como: Nirvana, Soda Stereo, Shakira, Alanis Morissette, Mariah Carey, Pearl Jam, entre otras.

