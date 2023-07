Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, es un creador de contenido estadounidense. A su corta edad, de 25 años, tiene uno de los canales de YouTube más grandes dentro de la plataforma.

Esta es la extraña enfermedad de MrBeast

Muchos no saben, pero el joven padece de una rara condición desde que tenía 15 años. La enfermedad es conocida como Crohn, una afección intestinal inflamatoria que provoca hinchazón en los tejidos del tracto digestivo.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, Medlineplus, el Crohn se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error y destruye el tejido sano. Casi siempre, compromete el extremo inferior del instinto delgado y el comienzo del grueso.

(A continuación: La reacción de felicidad de niños cuando Youtuber regaló páneles en isla abandonada).

El creador de contenido ha hablado sobre su condición en varios videos. Cuando estaba en noveno grado le informaron que tenía una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Antes de ser diagnosticado, recordó que ese verano se enfermó todos los días y perdió más de 30 kilos.

De acuerdo con Mayo Clinic, los signos y síntomas pueden variar de leves a graves. Suelen desarrollarse progresivamente, aunque, hay ocasiones que se generan de repente. Al día de hoy, se desconoce la causa general que la produce.

(De interés: Youtuber MrBeast rifa 224 millones de pesos entre sus ‘fans’: ¿cómo participar?).

Cuando el Crohn está activo, puede manifestarse en diarrea, fiebre, fatiga, dolor y cólicos abdominales, presencia de sangre en las heces, disminución del aperitivo y dolor debido a la inflamación, según explica la entidad citada anteriormente.

En uno de los videos viejos que se aloja en su canal de YouTube, MrBeast habló un poco de la enfermedad. “La enfermedad no es lo peor del mundo. Hay personas que padecen de cosas mucho peores. Por eso, a veces dudo en hablar o quejarme”, expresó.

(Le recomendamos: Así es la isla remota de Colombia a donde MrBeast llevó internet y electricidad).

Uno de los temas que hizo énfasis fue en la dieta. “A veces ciertos alimentos se agitan y tengo un dolor de estómago que realmente es insoportable. Lo más importante es la dieta, porque tienes que comer ciertos alimentos cada año y se vuelve muy repetitivo”, detalló.

“Cada cinco semanas voy al hospital, me pinchan con una aguja y me siento allí durante cuatro horas, mientras bombean medicina a mi torrente sanguíneo”, puntualizó.



Recuerde siempre consultar con su médico cabecera para posibles diagnósticos y tratamientos. Es importante no automedicarse ni seguir ninguna dieta, siempre comuníquese con un nutricionista especialista en el tema.

¿Por qué varios ‘influencers’ han perdido sus cuentas?

Más noticias en EL TIEMPO

La supermodelo Gigi Hadid fue detenida por posesión de marihuana en las Islas Caimán

¿Le gustan las historias y perfiles de los asesinos seriales? Esto dicen los expertos

Jorge Enrique Abello, Armando en 'Yo soy Betty, la fea', dice quién es la villana

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO