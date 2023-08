El reconocido youtuber MrBeast presentó una demanda a la compañía detrás de su cadena de comida rápida, MrBeast Burger, por preparar comida “no comestible” y que además está arruinando su reputación “irreparablemente”.

Lo que busca Jimmy Donaldson (nombre real de MrBeast) es rescindir el contrato con la empresa a cargo de la preparación de los alimentos que se venden en su compañía, ya que, a su modo de ver, están sirviendo productos de muy baja calidad.

En redes sociales, los seguidores del youtuber han publicado imágenes en las que denuncian que las hamburguesas se sirven con carne cruda y las han calificado como “repugnantes”.

Mr Beast hace contenido para YouTube desde 2011. Foto: Instagram @mrbeast

“El problema con las hamburguesas es que no puedo garantizar la calidad de las órdenes. Cuando se trabaja con otros restaurantes, es imposible controlar eso”, dijo Donaldson en su cuenta de Twitter (ahora X).



El influenciador, que cuenta con más de 171 millones de suscriptores solamente en YouTube, se asoció en 2020 con Virtual Dining Concepts para hacer realidad el proyecto de hamburguesas que hoy tiene más de 1700 puntos de venta en Estados Unidos y cerca de 40 en Reino Unido.



“Virtual Dining Concepts se centró más en expandir rápidamente el negocio como una forma de presentar el modelo de restaurante virtual a otras celebridades para su propio beneficio, no se centró en controlar la calidad de la experiencia del cliente y los productos de MrBeast Burger” se lee en la demanda.



En respuesta, la compañía implicada aseguró que es una demanda “plagada de declaraciones falsas e inexactitudes y es un intento de distraer la atención de los incumplimientos de los acuerdos entre las partes”.

