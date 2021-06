Critican a Mr. Black por llamar 'basura' a uno de sus fans

El cantante de champeta cartagenero, Mr. Black, se ha ganado algunos comentarios negativos por su forma de responder a un comentario que hizo un usuario sobre su atuendo en una fotografía que publicó.



En la imagen se ve a ‘El Presidente’ (como también se conoce al artista) posando con un atuendo llamativo. Aunque vestía un pantalón negro y una chaqueta sin camiseta debajo, la crítica del usuario se centró en el material de la ropa.



(Además: James, Teo y fuertes polémicas de futbolistas en redes sociales).

“Parece una bolsa de basura con botas”, fueron las palabras escritas por el hombre. Por su parte, Mr. Black respondió: “Esa es la idea, yo soy la bolsa y tú eres la basura”, acompañado de algunas caritas sonrientes.



(Siga leyendo: Famosas colombianas que fueron madres después de los 40 años).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



Si bien algunos seguidores le dieron la razón al artista por defenderse ante el comentario del hombre, hubo más posiciones en contra de la actitud que tomó para responder el mensaje.



“Creen que porque tienen fama pueden tratar a la gente de basura, creo que todos merecen respeto, tanto él como su seguidor”, “Qué man tan agresivo, están expuestos a las críticas, deben tomarse todo con humor” y “Definitivamente le falta mucho para ser artista”, fueron algunas percepciones de los usuarios.



Yuranis León, esposa del cantante, comentó la foto defendiéndolo: “Lo diferente no te hace raro sino interesante. Esa es la actitud, me encantas”.



(Le recomendamos: Marina Granziera habló de comentario sobre su hija que le molestó).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



Por el momento, el artista no ha declarado nada sobre el incidente.



Esta no ha sido la única vez que un famoso intenta ‘defenderse’ de comentarios, aparentemente, mal intencionados.



En el marco del paro nacional, J Balvin fue blanco de críticas por varios de sus seguidores al no opinar respecto a la delicada situación de orden público a nivel nacional.



Cuando mandó un mensaje de paz para el país, los comentarios fueron, en su mayoría, negativos. Ante ello, el cantante respondió: “Sí opino: soy tibio, si no opino: no tengo empatía, ¿Entonces?”.



(Le recomendamos: Sara Corrales terminó en urgencias debido a una intoxicación).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)



Por otra parte, la presentadora Andrea Serna fue criticada cuando publicó una foto de su figura en Instagram. Una seguidora escribió: “¿Estás anoréxica?”. Además, en la publicación se encuentran varios otros comentarios haciendo observaciones respecto al cuerpo de la presentadora de ‘El desafío: The Box’.



(Además: Ernesto Calzadilla aparece tomado de la mano con un misterioso hombre).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la foto aquí)

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias