Mr. Black contó nuevos detalles de la muerte de su hijo

Recientemente, Mr. Black recordó uno de los sucesos más dolorosos que ha tenido que enfrentar en toda su vida. La inesperada muerte de su hijo en abril de 2022, lo sacudió de una manera tan inexplicable que hoy por hoy sigue sintiendo su ausencia como si hubiese ayer.



Durante una entrevista para el programa de entretenimiento 'La Red', el cantautor reveló algunos destalles hasta ahora desconocidos sobre el fallecimiento de Edwin Junior Antequera.

En ese entonces el cartagenero confirmó la muerte de su primogénito a través de su cuenta de Instagram con una sentida publicación, donde revelaba que una parte de su ser se había ido con él.



"Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre", escribió en un post de la red.

Aunque compartió el triste momento con sus seguidores, se desconocía a detalle cómo se enteró Mr. Black de su muerte y el motivo del descenso de su hijo que murió por causas naturales.



Un poco más de un año después, este reveló en medio de la entrevista cuál fue su reacción al conocer que Edwin ya no estaría más con él en cuerpo y alma, y cómo se enteró de la fatal noticia en los días previos a celebrar sus 43 años.



"Estábamos a tres días de celebrar mi cumpleaños y los estaba esperando, cuando recibí una llamada en la que me decían que había muerto. Yo salí como un loco en la camioneta, yo no lo creía".



Y añadió: "El muere jugando fútbol. Le dio un paro. No le llegó el oxígeno a la cabeza y murió. Nosotros nos quedamos muy extrañados porque era un pelao muy joven, pero uno tiene que aceptar las decisiones de nuestro creador. Yo ese día llegué a la clínica y lloraba y lloraba porque era el mayor de mis varones. No es fácil superar la muerte de un hijo", señaló para el programa de farándula.



Para intentar sobrellevar su duelo, el artista canalizó su dolor a través de lo que mejor sabe hacer y es su pasión: la música. Al poco tiempo Mr. Black compuso y lanzó el 'Eterno hijo', un tema musical que relata lo mucho que lo extraña y de cómo le gustaría tener una oportunidad más para abrazarlo y estar con él.



'Quisiera que esto fuera un sueño; que aún estoy dormido; que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera estar en este momento para decirte que siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces'”, dice una estrofa de la canción

Finalmente, 'El presidente' de la champeta afirmó que se sentía tranquilo al saber que pudo brindarle un camino distinto al que él tuvo en su crecimiento, alejado de la calle y ofreciéndole las herramientas para enfocarse en el estudio al cursar su carrera en Administración de Negocios Internacionales, de la cual Edwin se estaría graduando.



"Yo más que todo lo que compartía con él era sabiduría porque yo le compraba libros, yo no quería que le pasara lo que a mí me pasó, que fui muy desordenado. Yo me vine a educar en la calle. Pero uno siempre quiere que sus hijos sean diferentes a uno y lo estábamos logrando. Lastimosamente, pasó eso, pero yo sé que dese el cielo, él tiene que seguir acompañando a su papá", sentenció el cantautor para el programa.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

