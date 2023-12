¿Movimiento a propósito? Belinda golpeó el celular de una fan durante concierto

En el dinámico mundo del espectáculo, Belinda se destaca no solo por su talento musical, sino también por su capacidad de mantenerse alejada de "comportamientos inapropiados", una rareza en un ambiente donde figuras como Bad Bunny han generado controversias, como cuando este último lanzó el celular de una seguidora.



A diferencia de estos episodios, Belinda ha logrado captar la atención por razones más positivas o, al menos, menos conflictivas.

Un claro ejemplo de esto es un reciente incidente que se convirtió en sensación en TikTok.



(Lea más: (Fotos) Esto cuesta vacacionar por una semana en el lujoso crucero que inaugurará Messi).



Durante una presentación, en la que interpretaba 'Amor a primera vista', Belinda, vestida con un conjunto rojo y gafas negras, lanzó accidentalmente una pelota roja hacia un fan, resultando en que el móvil del asistente saliera disparado.



Lejos de convertirse en un momento tenso, el incidente terminó en risas. La cantante de 'Ángel', entre risas, preguntó con ternura: "Perdóname, ¿estás bien?". La respuesta afirmativa de la seguidora y la reanudación inmediata del espectáculo demostraron el buen humor y la rápida recuperación de ambos.



(Siga leyendo: Westcol habló sobre su relación con Aída Merlano: 'Eso es amor real').

La reacción en las redes fue igualmente positiva. El fan involucrado compartió el video con un comentario que refleja la naturaleza ligera del incidente: "Cuando tienes a Belinda enfrente y te da un pelotazo".



(Además: Christian Nodal baja de peso y revela su método para la figura que le aplauden sus fans).



Las respuestas no se hicieron esperar, llenas de humor y admiración hacia la actitud de Belinda: "Una vez me pegó en el rostro… ¡y fue estupendo!", "te tocó la bendición de Belinda", y "Te lo juro Yordi, Belinda me pegó y hasta se disculpó conmigo, versión real", son solo algunos comentarios.

El renacer musical de Belinda

Más allá de estos momentos virales, Belinda también está en boca de todos por su regreso a la música.



Después de una década sin lanzar un disco completo, la actriz de 'Aventuras en el tiempo' anunció que enero traerá un nuevo sencillo, adelanto de un álbum lleno de temas personales.

Ha insinuado que cada canción llevará una dedicatoria, lo que ha alimentado rumores sobre posibles referencias a su exprometido Christian Nodal, actual pareja de la rapera argentina Cazzu.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de El Universal y contó con la revisión de una periodista y un editor.