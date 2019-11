‘Moverse por ellos’, una iniciativa para niños con parálisis cerebral

A la diseñadora industrial Leidy Cuestas la marcó para siempre la muerte de Laura, una niña de Maya, Cundinamarca, que tenía parálisis cerebral y que, como dice Cuestas, vivía en muy malas condiciones.



Por varios meses, mediante el diseño industrial, Cuestas quería ayudar a Laura de alguna manera. Tanto que, decidió inspirarse en la niña para enfocar su tesis de grado; quería crear un producto que le pudiera solucionar varios de los problemas que enfrentan los niños con parálisis cerebral en un país como Colombia.

La Parálisis Cerebral en Colombia

En un documento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se define a la parálisis cerebral como una lesión cerebral permanente que ocurre en las fases más importantes de desarrollo (el embarazo, el parto y hasta los tres años de nacido).



En 2015, el Ministerio de Salud reveló cifras a partir de un censo del DANE. Se registraron en Colombia, 3´051.217 personas con limitaciones permanentes. Es decir, el 6 por ciento de la población colombiana presentaba algún tipo de condición, como la parálisis cerebral, que iba a mantener por toda su vida.



El 29,3 por ciento, más de 894 mil personas, presentaban, en 2015, una limitación permanente que les impedía moverse o caminar.



Cuenta Leidy Cuestas, que hay más de 300 mil niños con parálisis cerebral en Colombia. La historia de Laura, según dice la diseñadora, se repite en toda Colombia. La niña de Maya nunca pudo ir ni siquiera a un primer diagnóstico médico, mucho menos a una terapia. El hospital más cercano quedaba a casi dos horas de su casa, y su madre solo ganaba 120 mil pesos mensuales, cuenta Cuestas.



La diseñadora explica que los niños con parálisis cerebral tienen unas necesidades especiales y por eso ella ideó un kit de rehabilitación, como su tesis de grado, que ayuda a las personas que tienen esta condición a posicionarse y cumplir necesidades básicas de una manera más adecuada.

El kit que creó Leidy Cuestas ayuda a niños con parálisis cerebral para su rehabilitación. Foto: Andrés Galindo Fernández

La misión de ayudar a los niños

La tesis de grado de Leidy Cuestas ha evolucionado y se ha convertido en un gran proyecto social que ya ha ayudado a más de 70 niños en el país. Por medio del kit, cuenta la diseñadora que se le da “la oportunidad a un niño que no tiene rehabilitación en este momento, a que pueda acceder a una herramienta de innovación y diseño que mejore su condición”.



Para la fortuna de Cuestas, Jorge del Castillo, profesor y director de la línea de investigación ‘Diseño y Discapacidad’ en la Universidad del Bosque, fue su tutor en el proyecto de grado. Del Castillo trabaja hace 10 años en esa línea y su hijo Pablo, que acaba de cumplir 18 años, tiene parálisis cerebral.

Jorge del Castillo empezó a trabajar en la línea de investigación del diseño para la discapacidad para ayudar a su hijo. Foto: Andrés Galindo Fernández

El profesor dice que “todo el mundo en Colombia necesita ayuda. La parálisis cerebral es una realidad que demanda muchos gastos”. También, aplaude la iniciativa de Cuestas de utilizar el diseño industrial para ayudar a una población tan vulnerable.



“Es importante pensar en las personas que no pueden acceder varios beneficios”, concluye del Castillo. También, indicó que todos tenemos la responsabilidad de crear proyectos que tengan un impacto importante en las poblaciones que lo necesitan.



Cuestas confesó que después de la muerte de Laura, la niña que inspiró su proyecto, ella decía a su familia que ya no quería trabajar más en esa idea. Sin embargo, después del trabajo de muchas personas, esa tesis de grado es hoy en día una fundación y empresa llamada KitSmile.

Moverse por los que no pueden

La diseñadora es consciente de que no todos pueden cumplir las necesidades de sus familiares que padecen de parálisis cerebral. Por eso, piensa en iniciativas que puedan resultar en donaciones que beneficien a quien lo necesite.



Por ello, el pasado sábado 26 de octubre, en una de las sedes del gimnasio Stark Gym en Bogotá, se llevó a cabo la primera maratón social de Kitsmile. Casi 100 personas se reunieron en el lugar para ‘moverse por los que no pueden’. Divididos en grupos, cada equipo debía correr 12,4 kilómetros en una trotadora. Entre todos, debían lograr la meta de 200 kilómetros corridos.



Al comienzo, la gran donación que se lograría a partir de la maratón iba a ser de un kit. Sin embargo, a última hora se sumaron el Grupo Energía de Bogotá y Jaime Arteaga & Asociados que multiplicaron la donación. Después de llegar a la meta grupal, se donaron dos kits.



El premio para los equipos que primero corrieran los 12,4 kilómetros, eran suscripciones por varios meses al gimnasio en donde se realizó la maratón.

Un equipo especial

Entre los casi cien corredores que participaron, se destacaban cuatro personas que vestían de blanco y conformaban el equipo de Agencia Social Colombia. Se trata de corredores profesionales que tienen autismo y/o retraso mental, y compiten a nivel nacional e internacional en los eventos más importantes del deporte.



Ellos lograron llegar a la meta como cualquier otro y varios que corrían en la maratón se sorprendieron. “Es el ejemplo de inclusión más claro: personas con discapacidad mental no tienen ningún problema en compartir con quienes no tienen ese tipo de condiciones”, dice el profesor del Castillo que se sintió agradecido de la presencia del equipo de Agencia Social Colombia.

Luis Carlos Caldas dice que el deporte une a muchas personas. Foto: Andrés Galindo Fernández

Muchos se sorprendían del desenvolvimiento físico del equipo blanco. Luis Carlos Caldas, el corredor más joven del equipo (14 años) dice: “siento pasión cuando corro, sueño con llegar a una final olímpica de atletismo”.



‘Lucho’ es autista y corre en competencias de alto rendimiento desde 2016, y, a pesar de que no ha corrido en algún circuito paralímpico todavía, sueña con llegar a Tokio 2020.



Cuando estaba corriendo, se destacó por su resistencia. Ana María Gallo, Directora Ejecutiva de Agencia Social Colombia y acompañante del equipo, dice que, por el autismo, Lucho tiene una capacidad mayor para concentrarse.



“Cuando yo me fijo una meta, la logro. Eso pasa porque me concentro en que la competencia es conmigo mismo, y siempre tengo que superarme”, dice Caldas.

Las hermanas Torres resaltan la importancia de correr para ayudar a las personas. Foto: Andrés Galindo Fernández

Las hermanas Nicolle (17) y Brigitte (19) Torres, también sorprendieron a varios en la maratón. Cumplieron con su cuota de kilómetros y aseguraron: “nos sentimos alegres cuando corremos. Nos sentimos libres”. Ellas son autistas y ya han competido en competencias de atletismo internacionales.



Mientras una corría, la otra estaba constantemente dándole apoyo diciéndole que podía lograrlo. Las hermanas dijeron que el apoyo que hay dentro del equipo es fundamental para cumplir las metas.

Alex Riaño corría cuando llegaron a la meta grupal. Leidy Cuestas lo aplaude de cerca. Foto: Andrés Galindo Fernández

Alex Riaño tiene autismo y retraso mental. Es el integrante del equipo que más rápido llegó a correr y al preguntársele por lo que sentía cuando corría, dijo: “fui el que más rápido corrí, corrí mucho”, declara de manera efusiva. Fue la persona que estaba corriendo cuando el equipo llegó a la meta.



Todos los integrantes del equipo se alegraron de hacer parte de una iniciativa que los invita a hacer lo que más disfrutan y poder ayudar a las personas que lo necesitan.

La deuda en Colombia

La directora Ana María Gallo dice que “el equipo demuestra que las personas que hacen parte de una población vulnerable, son más abiertos a apoyar y a ayudar a las personas que también son vulnerables por su discapacidad”.



La madre de ‘Lucho’ Caldas, Martha Caldas, explica que tener un hijo con una discapacidad mental enseña muchas cosas y varias personas no se interesan por ese tipo de iniciativas porque no les ha tocado familiarizarse con la condición.



Sin embargo, resaltó que es bueno que las personas se comiencen a abrir y a incluir a la población vulnerable. Dice que las personas todas merecemos ser incluidas socialmente y que el deporte ayuda a hacerlo.



Kitsmile espera seguir haciendo maratones sociales y ayudar a más niños que tienen parálisis cerebral. La manager de Stark Gym, Marcela Bautista, dijo que estaba muy feliz de cumplir la meta, y que quiere seguir corriendo por los niños. Asimismo reveló que es muy bueno correr, tener hábitos saludables, pero que el valor de correr y ayudar a la gente que lo necesita, es lo más importante.

ANDRÉS FELIPE GALINDO FERNÁNDEZ

