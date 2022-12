Por estos días que transcurre el Mundial de fútbol en Qatar, ninguno de los fanáticos a este deporte quiere perderse un partido. En la plataforma de TikTok se volvió viral un video de un joven que arregló su mototaxi para que ni él y sus pasajeros se pierdan de este encuentro futbolístico.

El usuario @charborjas10 fue quien subió el corto clip, el cual rápidamente se volvió viral en TikTok. En las imágenes se puede ver que el mototaxi cuenta con dos televisores, uno pequeño en la parte del conductor y en la parte de atrás una pantalla grande para sus clientes.



Sin embargo, estos no son los únicos cambios que se evidencian pues el joven también ha instalado una cojinería más cómoda y un sistema de sonido, el cual le permite escuchar muy bien los partidos.



Hasta el momento, el clip cuenta con 2.4 millones de reproducciones, más de 119 mil me gusta y más de mil comentarios. En su mayoría los internautas elogian al conductor por prestar un excelente servicio.



“Servicio 5 estrellas”, “Muchos se burlan pero ahí hay mucha plata invertida”, “Ahí si vale el dólar de pasaje”, “Nadie se bajaba de la mototaxi”, “Yo te pido un viaje de 2 horas”, “Mi respeto así se chambea feliz”, son algunos de los comentarios de la publicación.



Con respecto al Mundial de Qatar ya se están jugando los cuartos de final. Este viernes 9 de diciembre se disputarán dos partidos: Países Bajos vs Argentina y Brasil vs Croacia. Y el sábado 10 jugará Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia.

