En las relaciones de pareja, por más que prevalezca el amor, siempre hay momentos incómodos y conflictos, los cuáles deben resolverse a través del diálogo. Pero cuando las peleas son más frecuentes que las expresiones de amor es evidente que algo no está funcionando, por lo que llegan las rupturas.

Algunos argumentan que el amor no es lo único impotante en una relación, otros aseguran que nada es para siempre, mientras hay quienes simplemente se quedan en los errores del otro y no ven los propios. Independientemente de lo que usted crea, 'La Vanguardia' asegura que hay rasgos de la personalidad que lo hacen propenso a no tener una vida amorosa estable.

"Hay rasgos de personalidad que sin quererlo pueden crear obstáculos a la hora de generar un vínculo amoroso e incluso provocar problemas en una relación", explica el medio español.



Relaciones: abrazar a la pareja reduce la infidelidad



Así las cosas, estos serían los motivos por los que le va mal en el amor, según su tipo de personalidad.

La personalidad puede influir en una ruptura. Foto: iStock

Exploradores: de acuerdo con 'La Vanguardia', son personas impulsivas que siempre buscan experiencias nuevas y retadoras, de allí que muchas veces hagan las cosas sin importar las consecuencias, pues constantemente buscan sentirse vivos. Son propensos a ser infieles.



¿Cuál es la molécula que condiciona de quién nos enamoramos?



Dependientes: las relaciones con una persona dependiente suelen terminarse por el desgaste, pues, por lo general, son individuos que no expresan sus emociones con tal de no afectar al otro y, además, tienden a priorizar los deseos de su pareja, algo que genera un poco de incomodidad.



Pasivo agresivos: las personas con esta característica suelen ser tóxicas, pues no saben gestionar sus emociones y pueden reaccionar de forma agresiva, lo que termina escribiendo el punto final de una relación.



Pesimistas: alguien pesimista suele aburrir, pues son personas que siempre están viendo el lado negativo de las cosas y su energía suele contaminar a la del otro. Hablar constantemente de cosas malas y quejarse de cualquier situación termina agotando a la pareja.



¿El dinero y el amor causan los mismos efectos en nuestro cerebro?

Ser demasiado pesimista o perfeccionista puede provocar un desgaste en la relación. Foto: iStock

Perfeccionistas: estos individuos suelen ser muy exigentes, hasta el punto de hacer sentir inferior al otro. El buscar siempre la perfección hace que tiendan a ser mandones, un comportamiento que puede generar malestar, pero además, crea inseguridades.



Románticos: ser demasiado romántico también es un problema, pues se tiende a idealizar la relación de pareja, pensando que el amor es como en los libros o las películas, por lo que creen que la felicidad se debe perseguir. "A menudo incluso acaban convirtiéndose en montañas rusas de emociones", explica el medio español.



Dormir en camas separadas ayudaría a la relación en pareja



Inseguros: las personas que son inseguras tienden a ser demasiado protectores de sí mismos. El miedo de que les puedan hacer daño los hace ser un poco cerrados, lo que hace que su pareja pierda el interés.



Por otro lado, tienden a enamorarse de personas que les suban el ánimo y destaque lo buenas que pueden ser, pero esta situación los hace vulnerables a convertirse en dependientes emocionales.

