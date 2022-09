Los moteles son una parte muy importante en la concepción del amor de muchos colombianos. A veces se acude a estos recintos para la intimidad, otras veces para dormir y, en otras, simplemente para aliviar la curiosidad.

No es difícil para muchas personas saber donde queda la zona motelera por excelencia de la ciudad en la que vive, pues es algo que se ha normalizado en el país. Así, el ‘moteleo’ también ha sido un aspecto fundamental en la autoconcepción del colombiano y del espacio en el que se encuentra.

Santiago Rivas, en el célebre programa ‘Los puros criollos’, se refirió a los moteles como “lugares a los que no se va a descansar, todo lo contrario, se va es a ‘trajinar’”. Por lo tanto, no faltarán parejas, que en medio del deseo mutuo, deseen satisfacer sus fantasías, a veces de forma rápida y sencilla; a veces, como no, con estilo y extravagancia.

(Además: 'Ciudad Perdida' los misterios que esconde el fondo del océano Atlántico).

Esto es un aspecto que los moteles tienen bastante claro y es por eso que han hecho esfuerzos para cumplir fantasías que para algunos puede que parezcan extrañas, pero que para otros se trata de una ‘nueva experiencia’ en la que se puede permitir explorar otras facetas o matices de la pareja y abrir los ojos a nuevas posibilidades.

Es por eso que estos negocios han diseñado habitaciones ‘temáticas’ de todo tipo, para diversos gustos, con el fin de mejorar su servicio. A continuación algunas de las más extravagantes ideas.

Motel Condoricosas



Este establecimiento, ubicado en la ciudad de Cali, ofrece varios servicios, tanto en la sala de recepción, como en las habitaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Motel Condoricosas, Cali. Foto: Google Maps

El lugar se distingue por estar decorado con pinturas alusivas a la serie chilena de historietas ‘Condorito’, por lo que se podrá ver en las paredes y muebles del edificio al protagonista junto a otros personajes como ‘Pepe Cortisona’, ‘Yayita’, ‘Huevo Duro’, o ‘Doña Tremebunda’, entre otros.

El lugar ofrece seis tipos de habitaciones con tarifas ajustadas a cuatro horas de servicio: ‘Junior’ (16.000 pesos), ‘Suite’ (24.000 pesos), ‘Jacuzzi’ (30.000 pesos), ‘Presidencial’ (40.000 pesos), y ‘VIP’ (50.000).

Motel Maryland



Este motel, ubicado en Bogotá, a primera vista se ve convencional; no obstante, hace ya seis años estrenó su habitación temática, inspirada en la ‘Baticueva’ del célebre superhéroe de las historietas de DC Comics, ‘Batman’.

Esta particular suite cuenta con jacuzzi, columpio, tubo de pole dance, silla del amor estilizada como el ‘Batimóvil’ y sauna. El servicio de ocho horas tiene un valor de 200.000 pesos, todo incluido.

(Lea también: El filósofo rebelde que entregó su cuerpo por una 'rara' razón: fue decapitado).

“Todo héroe tiene una mujer que complacer. Hoy es la oportunidad para hacerlo en la Baticueva”, es como el motel promocionó la habitación temática en su cuenta oficial de Instagram.

Motel Las Palmas



Este establecimiento, también ubicado en Bogotá, cerca a la plaza de Lourdes, es ampliamente conocido por sus habitaciones temáticas inspiradas en varias regiones del país y del mundo.

Una de las más curiosas es la suite de ‘México’, pues lo más llamativo de esta habitación es la decoración de su cama, cuyo detalle principal es un retrato de la artista plástica mexicana Frida Kahlo en la cabecera.

Las habitaciones incluyen: televisión con Netflix, equipo de sonido, Wi-Fi, y cargador USB para iOS y Android. La tarifa plena de cuatro horas entre lunes y jueves es de 48.000 pesos. También existe la opción de pagar el servicio de 12 horas de domingo a jueves a 78.000 pesos.

Chocolate Sweet



Finalmente, este motel, ubicado en el barrio Restrepo, en el sur de la capital, cuenta con seis tipos de habitaciones temáticas, inspirados principalmente en países y culturas exóticas del mundo, como el Medio Oriente, China, la zona del mar Mediterraneo, el imperio romano y el Caribe.

El valor del servicio depende de la elección del cliente. El rango de precios va desde los 70.000 hasta los 120.000 pesos. Todas vienen incluidas Jacuzzi y chimenea.

A los moteles no les da pena mostrar que son moteles, pues el atractivo entra por los ojos, además de que sirve para que la gente sepa en donde se encuentran ubicados con mayor facilidad.

(Le puede interesar: La lujosa cárcel donde debe pagar una 'millonada' para quedarse a dormir).

Sin embargo, estos negocios, pese a la legislación que existe con ellos, aún poseen la fama de ser lugares que se prestan para la complicidad de infidelidades, actos impuros y sospechas de desaseo.

A pesar de esto, siguen siendo de los lugares predilectos para las parejas al momento de buscar una ‘escapadita’ de vez en cuando, pues permiten no solo una nueva experiencia, sino también privacidad y atención. Todo para luego arreglarse, irse y seguir con la vida. Como si todo en la vida fuera tan ‘sencillo’ como lo son los moteles.

Más noticias

Gwen Stefani y otros cambios extremos en celebridades que las han dejado irreconocibles

Cargar su propio inodoro a todas partes y otras excentricidades del Rey Carlos III

La isla del caribe que ‘prometía’ la inmortalidad y desapareció del mapa

Los escándalos de Freddy Guarín que lo llevaron a la crisis

Policía, ‘Hombre Viruela’, confesó ser temido asesino serial antes de morir

Tendencias EL TIEMPO