En la plataforma de TikTok se pueden llegar a conocer todo tipo de historias chistosas, alegres, tristes, entre otras. Sin embargo, la usuaria @morganroberts651 grabó un terrorífico video de una muñeca de porcelana que se movía sola.

En el comienzo del clip se puede ver a una muñeca de porcelana parada en frente de una puerta moviendo su cabeza. Al comienzo la mujer pensó que alguien le estaba haciendo una broma y se le puede escuchar riéndose. Pero en lo que avanza el video se puede notar que poco a poco se comenzó a asustar.



En su video se lee: “Siempre le digo a mis hijos que no se espanten de esta muñeca, pero todo cambió hasta esta noche. Se tiene que ir”. Además, en la descripción escribió: “Sugerí que la quemáramos, pero recordé que esta muñeca literalmente sobrevivió al incendio de una casa”.



La terrorífica grabación se volvió viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 7 millones de reproducciones, más de un millón de me gusta y cientos de comentarios, los cuales afirman que algunos internautas no pudieron dormir, pues vieron el vio a altas horas de la noche.



“Alguien agarre mi alma porque se me fue”, “Nooo y justo me aparece de noche”, “No sé si se está riendo o llorando”, “Me dolió hasta la cabeza del susto”, se lee en el video.



Por otro lado, hay internautas que afirman que el clip es falso y que se puede observar unas manos moviendo la muñeca “embrujada”. “¿Atrás se ve una mano no? Como al inicio del video”, “Me alegra haber visto la mano en los primeros segundos de terror”, escribieron.



La mujer identificada como Morgan Roberts decidió hacer otro video mostrando de cerca el juguete y explicó que esta muñeca le perteneció a su bisabuela, quien murió hace 67 años. Asimismo, explicó que cuando su familiar era pequeña en su casa hubo un gran incendio. En ese momento, los bomberos le explicaron a la familia que encontraron a la muñeca sentada llorando como un bebé.



Además, explicó que aproximadamente podría tener 90 años y por esta razón no se encontraba en el mejor estado, pues su pintura está derretida y no tiene un brazo. Este juguete fue un regalo de su abuela y lo han conservado por el valor sentimental que tiene.

