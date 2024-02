¿Morirá 'Evaristo Rendón' en 'Rigo'? Esto se sospecha de la muerte del personaje 

Sin duda, 'Evaristo Rendón ', interpretado por el actor Julián Arango, y 'Carmelo, quien es personificado por Emmanuel Restrepo, son dos de los personajes antagónicos favoritos por la audiencia colombiana. En estos días, se vieron algunos adelantos que dejará ver lo que pasará en los próximos capítulos de 'Rigo'.

¿Morirá 'Evaristo Rendón' en 'Rigo'?

Cada día que pasa, los televidentes se acercan al final de la telenovela de RCN 'Rigo', que cuenta la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán.



Antes de que esto pase, aún hay muchas preguntas que los seguidores tienes sobre qué se verá en los próximos episodios de la serie. La que tiene más intrigados a los seguidores es sobre el futuro de 'Evaristo Rendón'.

En uno de los episodios más recientes se ve cómo se complica la situación entre el ciclista y 'Evaristo'. Esto desencadenaría un gran problema. Al parecer, varios rumores indican que la vida de este villano podría estar en peligro y su personaje, pronto, llegaría a su fin.

(A continuación: Video: Rigo cumple el sueño a una niña, que rompe en llanto, en medio del Tour Colombia).

¿Cuál es la verdad?

Aunque todavía no sale el episodio, los fanáticos notaron un pequeño detalle que podría derrumbar todas las teorías. En el primer capítulo del programa, se pudo ver una escena que se sitúa en un momento diferente. Este antes de que ciclista emprenda un viaje al exterior.



En esa parte, se ve a 'Evaristo' cobrar las deudas a la familia de 'Rigo'. Esto da a entender que, por el momento, queda mucho más para ver del personaje y su final no sería en las próximas escenas, como muchos creían.



Hay que tener en cuenta que, todo es incierto, porque las novelas se conocen por dar giros a sus tramas radicalmente. Entonces, no sería sorpresa que llegará algo que dejará a los colombianos asombrados.

(Enseguida: Rigo, cautivado por tremenda victoria: arrasa en su regreso tras larga espera).

,Muchos estaban preocupados por el personaje de Julian Arango en la serie del ciclista. Foto: Instagram: @rigobertouran

¿'Evaristo Rendón' existió?

Ante la popularidad de este personaje, muchos se preguntaron si de verdad existió. El tío Lucho fue quien reveló la verdad y admitió que sí era real, pero no es tan malo como todos los espectadores lo han conocido en el programa.



Este estaría muy alejado de su personaje. Según el familiar del ciclista, "no es tan malo como lo muestra RCN". Incluso, en ocasiones, el hombre nos les cobra los intereses en algunos meses, porque entendía que no había con que pagar.

Rigoberto Urán invita a 'comer colombiano'



