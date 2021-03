Qué fue de Moreno de Caro y estos particulares políticos colombianos

En el ámbito político nacional se ha visto pasar a cientos de personajes con distintos ideales y opiniones. Algunos dejan huella por sus inusuales comportamientos o por ser protagonistas de polémicas.

Varias de las personas que ocuparon cargos en el Gobierno se retiraron y decidieron dedicarse a algo totalmente diferente, otros ya no salen a la luz pública con tanta frecuencia.



A continuación, mostraremos una lista de políticos que pasaron por nuestro país y son recordados por sus peculiares personalidades y escándalos:



Carlos Moreno de Caro

Desde que fundó la Institución Universitaria de Colombia se alejó de la política. Foto: Archivo Particular

Este ingeniero industrial y político barranquillero fue candidato a la Alcaldía de Bogotá y Senador de la República en dos ocasiones, con su partido ‘Dejen jugar al Moreno’. Entre 2006 y 2008 fue embajador en Sudáfrica, su último puesto estatal.



Su campaña fue bastante original, pues afirmaba que iba a acabar con las ‘ratas’ de la política y posaba junto a gatos en varias imágenes.



Al obtener el cargo, causó dos escándalos durante reuniones del Senado: uno por llevar unos alacranes, y otro por aventar unas mariposas.



Luego de dejar su carrera como político, fundó la Institución Universitaria de Colombia, en 2010, la cual aún sigue funcionando y está ubicada al lado del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Bogotá. El lugar ha sido criticado debido a que funciona en un sector de casas patrimoniales.



Aunque no se supo mucho más de él, en 2015 fue sorprendido manejando en el Día sin carro y luego prometió en una entrevista con ‘Blu Radio’ que no lo volvería a hacer.

‘Regina 11’

Regina posando en su tienda del centro comercial Premium Plaza, en Medellín. Foto: Diana Sánchez. EL TIEMPO

La antioqueña Regina Betancourt de Liska, más conocida como ‘Regina 11’, fue una concejal de Bogotá y senadora. Se definía a sí misma como metafísica.



Al notar que tenía múltiples seguidores, se lanzó a la política en 1982 con su Movimiento Unitario Metapolítico. Hizo parte del Concejo de Bogotá y, entre 1991 y 1995, estuvo en el Senado.



Según el medio ‘La Silla Vacía’, se hizo famosa por hacer conjuros en el Congreso y usar una escoba como símbolo para prometer que con ella barrería la inmoralidad del país.



En 1996 fue candidata a la presidencia, pero un secuestro por parte de disidencias del M-19, que duró seis meses, frustró sus planes.



En 2000 fue capturada por el delito de concusión. Duró detenida cuatro años.



El tiempo en el encierro le permitió hacer sus ‘profecías’ y, a día de hoy, con 84 años, tiene una organización de saurología (corriente esotérica para conectar al ser humano con la naturaleza), con varias tiendas alrededor del país. Ella enseña sobre esta práctica en Colombia y en el exterior.

Santiago Jaramillo Botero

Este político y comunicador social, de 37 años fue concejal de Medellín entre 2015 y 2019, por el partido Centro Democrático.



Es conocido por ser protagonista de varias polémicas durante su mandato. La primera fue una suspensión como concejal por siete meses, en 2018, debido a una agresión a un periodista de ‘Telemedellín’.



En 2019 se filtró un audio de WhatsApp en el que se dirigía a su compañero, el concejal Bernardo Alejandro Guerra: “Dios lo bendiga, me encanta destruirte (risas) a ti y a tu familia porque son corruptos", dijo en el audio.



En la actualidad, años después de la finalización de su período político, espera llegar a la Alcaldía de Medellín para el período 2024- 2027, con el movimiento ciudadano ‘ConSenSo’.

¡Gracias a Corbatas y Corbatas por vestir al loco más cuerdo de la política! pic.twitter.com/ksmUO13Iw0 — Santiago Jaramillo Botero (@CDsantiagoj) March 12, 2021

‘Lucho’ Díaz

‘Lucho’ en 2006, dos años después de su destitución. Foto: Archivo Particular

Este lustrabotas, de la localidad de Ciudad Bolívar, llegó al Concejo de Bogotá en el año 2000.



Una elección sorpresiva, pues se enfrentaba a rivales como Luz María Zapata, politóloga de la Universidad de Los Andes y esposa de Germán Vargas Lleras.



Luego de obtener el cargo, el Ministerio Público le abrió una investigación debido a múltiples denuncias que afirmaban que ‘Lucho’ estaba inhabilitado para su puesto por dos condenas impuestas entre 1984 y 1989.



En 2004 fue destituido y se le prohibió ocupar cargos públicos por 13 años.



En la actualidad, vende empanadas en el norte de Bogotá junto a su esposa y sigue teniendo la misma alegría que lo caracteriza.



En 2019, ‘Caracol Televisión’ realizó una telenovela llamada ‘La gloria de Lucho’, la cual contaba su historia.

Edgar Perea

Edgar Perea en un sofá de su casa en el 2014. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

Este icónico locutor deportivo también fue senador de la República, en 1998, luego de obtener 75 mil votos. Pero, debido a que seguía desempeñando su oficio de comentarista de fútbol, fue despojado de su cargo en el año 2000.



“Este es un país racista y no pueden ver a un negro salir adelante. Yo estaba autorizado por el Reglamento del Congreso”, dijo Perea en ese momento.



En 2003 fue candidato a la Alcaldía de Barranquilla, ocupando el tercer lugar. Entre 2008 y 2011 fue embajador en Sudáfrica, reemplazando a Carlos Moreno de Caro. Ese fue el fin de su carrera política.



El locutor fue conocido como ‘El Campeón’ y, desde finales de los 80 hasta 1998, trabajó en ‘Caracol’ narrando los partidos de la Selección Colombia. Algunas de sus narraciones más recordadas son el 5-0 de Colombia a Argentina y el empate de la Selección con Alemania.



Falleció en 2016, a los 81 años, en la ciudad de Bogotá.

Antanas Mockus

Mokus en 2017, cuando encabezaba la lista de candidatos del Senado por Alianza Verde. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El matemático, filósofo y político colombiano Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones. Además, fue candidato presidencial en dos ocasiones, en 2006 y 2010, pero nunca llegó a ocupar el cargo.



En 2009 fue uno de los nombres principales del Partido Alianza Verde junto a Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa.



Más de diez años después, en 2018, llegó al Congreso como el senador más votado después de Uribe.



En 2019, el Consejo Nacional Electoral anuló su elección debido a que era representante legal de Corpovisionarios, una ONG que firmó un convenio con la Gobernación de Cundinamarca menos de un año antes de las elecciones. Aunque realizó una tutela en contra de la decisión, el Consejo no se retractó.



Además de su carrera política, Mockus es recordado por bajarse los pantalones en dos ocasiones. La primera fue en 1993, en un auditorio lleno de estudiantes que no hacían silencio. La segunda fue en 2018 en las instalaciones del Congreso, argumentando que los presentes no escuchaban al presidente del Senado.

Marlon Monsalve

Este abogado y docente fue candidato, en 2014, a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde, en Caquetá.



Causó un escándalo debido a que, en una de sus imágenes de campaña, apareció desnudo sentado en una silla. “Desnudé mi cuerpo en señal de transparencia, para combatir la corrupción en el Congreso de la República", dijo el candidato.



A pesar de sus esfuerzos en una campaña que, según él, carecía de recursos, no ganó la curul en la Cámara.



En la actualidad es docente en la Universidad de la Amazonía.



📍"Vivir en la #Amazonía es un verdadero privilegio, respirar aire puro, compartir en familia, saludar y aprender de nuestros campesinos e indígenas...de verdad es un privilegio, pero también trae retos", @marlonmonsalve7 docente @uniamazonia



¡Juntos por una #AmazoníaSinLlamas! pic.twitter.com/ETgI6RLRf7 — Visión Amazonía 🇨🇴 (@VisionAmazonia) February 12, 2021

