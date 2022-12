Los juegos de mesa, casi siempre, son elementos que ayudan a fortalecer las relaciones que existen entre la familia, los amigos o la pareja, ya que al no requerir del uso de dispositivos electrónicos, fomentan la interacción. Sin embargo, al ser una actividad en la que solo puede haber un ganador, algunos jugadores no aceptan su pérdida y pueden llegar a generar unos cuantos problemas.

Esta es la historia de John Armstrong, un hombre que perdió el control tras perder un juego de Monopoly y asesinó a su padrastro y hermanastra.



Los hechos sucedieron en Tulsa, Estados Unidos, el pasado mes de noviembre, cuando los dos hombres involucrados empezaron a discutir en medio de la actividad.

El conflicto estaba tan fuera de control que la mujer que los estaba acompañando en ese momento les pidió que se salieran de la casa y solucionaran el problema afuera, así lo informó el diario norteamericano ‘12 On Your Side’.



No obstante, John Armstrong amenazó con un arma a los dos jugadores y los empezó a perseguir por toda la calle.



Ante la situación que estaba viviendo, la mujer llamó al 911 para pedirle ayuda a la policía.

(También lea: Se quería comer el rostro de su víctima: asesino de pareja no irá a prisión).

Facebook Twitter Linkedin

John Ronald Dewayne Armstrong Foto: Departamento de Policía de Tulsa

Sin embargo, las autoridades no llegaron a tiempo y las víctimas ya habían fallecido, pues John Armstrong no dudó ni un segundo en disparar contra los dos miembros de su familia y vengarse por haber perdido el juego.



Al ingresar a la casa, la policía encontró varias fichas de Monopoly tiradas en el suelo, y debido a la investigación que hicieron por la zona, se enteraron de que los miembros de la familia estaban bebiendo y drogándose en medio de la actividad.

Tras el asesinato, John Ronald Dewayne Armstrong fue arrestado ese mismo día y acusado de un cargo de asalto con un arma mortal por lo sucedido.



“No hay tarjetas gratis para salir de la cárcel en la vida, lo esposamos y lo llevamos a la cárcel”, dijo Bean, uno de los policías que capturó a John Armstrong, a los medios locales de Tulsa, Estados Unidos.

(Además: Joven es arrestado luego de pedir ayuda en Instagram para esconder un cadáver).

Según lo informó el Departamento de Policía de Tulsa, el victimario deberá pagar una multa de 25.000 dólares, lo que equivale en pesos colombianos a más de 119.000.000.



Además, el homicida deberá presentarse en una audiencia este 2 de diciembre para determinar más detalles sobre el asunto.

Más noticias

Joven se salvó de ser robada porque compartió una mantecada con el ladrón

Video: hombre se salva de tiros a quema ropa porque ladrón se ‘descachó’

‘Ahorcando’ a Queiroz y la vibrante celebración de Irán tras ganarle a Gales

Tendencias EL TIEMPO