En el valle central de california, una tierra caracterizada por sus hermosos paisajes y granjas, viven las famosas 'Hermanas del valle', un grupo de mujeres que lucen como monjas que se dedican a cultivar marihuana medicinal.

(Siga leyendo:Quién era María Berenice, la monja colombiana beatificada por el Papa).

A pesar de que estas mujeres no profesan ninguna religión, actúan como si fueran monjas de un convento. El grupo utiliza tocas (prenda para la cabeza que usan las religiosas) al vestirse, son de trato amable y tienen más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram.



Ellas fabrican productos derivados de la planta medicinal, y aunque en Merced, el condado en donde ellas viven, no es legal el tráfico de la marihuana, sí se permite su uso solo para fines medicinales. Eso es lo que les ha permitido tener éxito en el negocio en el que venden un café llamado 'Super 17', libros autobiográficos y frascos de pomadas derivadas de la planta.

(También lea:El Papa alerta de la pornografía, un 'vicio' también de 'sacerdotes y monjas').

Las ‘monjas’ utilizan esta planta para fabricar productos que benefician la salud de muchas personas, ayudando a aliviar síntomas de enfermedades. Es por eso que la policía de Merced no les pone ningún problema. De hecho, según mencionó para el portal de la ‘BBC’ Kate, la hermana líder del grupo, “los inspectores del gobierno lo saben y aún así se lo permiten”.



La mujer también asegura que “le hubieran podido cerrar la granja desde hace mucho tiempo atrás si hubiese cultivado marihuana ilegalmente, pero aún así no lo han hecho”. Sin embargo, confiesa que “ha luchado para poder legalizar la planta en Merced y no lo ha logrado”.

(Lea:De traficantes de marihuana a empresarios).

Por otro lado, se sabe que las ‘monjas’ tienen una ganancia de 1,2 millones de dólares al año (más de seis mil millones de pesos colombianos) y aunque la hermana dice que “sus ventas después de la pandemia han bajado casi que a la mitad”, le pide a las autoridades federales y al Estado un apoyo para que persigan a quienes la cultivan ilegalmente. Su objetivo es que los empresarios tengan mejores beneficios y puedan contribuir a la economía, además de exigirle al gobierno que “no le ponga muchos impuestos y tasas de interés altas por pagar” a la producción legal de la marihuana.

Más noticias

Hombres habrían lanzado 'drogas' para presos de la cárcel Modelo de Bucaramanga

Cúrcuma: ¿cuáles son los beneficios y propiedades que tiene para la salud?

Prontoalivio, planta colombiano con potencial para tratamiento contra el cáncer

El debate por idea de Gustavo Petro para la venta de cannabis sin licencia

¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia, sin licencias? Esto dice Petro

Tendencias EL TIEMPO