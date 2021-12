Monja rapera de 'A otro nivel' dejó los hábitos para dedicarse a la música

En 2016 se estrenó la primera temporada del programa ‘A Otro Nivel’. Miles de personas de todos los rincones del país se daban cita en los estudios de ‘Caracol Televisión’ para buscar una oportunidad de crecimiento en el programa.

Entre todos los participantes, la persona que quedó en la retina del público fue la hermana María Valentina, quien se destacó por su talento y carisma en el escenario. Además, porque era particularmente curioso para los espectadores que una religiosa se animara a participar de un reality show.

Ahora se presenta como Lorena Rangel, su nombre de pila para presentarse como artista. Foto: Instagram

Ella le dedicó 12 años a las Hermana Comunicadoras, en la ciudad de Cali, donde pretendía, con sus habilidades acústicas, atraer creyentes para conocer la palabra de Dios.



Su carrera musical tuvo un gran auge gracias al programa. La devota tuvo tal reconocimiento que pudo obtener un permiso para cantarle al Papa Francisco durante su visita en territorio nacional, hace cuatro años.



Y más allá de su permanente devoción por Dios, la hermana María Valentina que se vio en el programa tuvo un cambio radical con el fin de perfilar su carrera musical: la intérprete dejó los hábitos para dedicarse a cantar.



Ella ahora utiliza su nombre de nacimiento, Lorena Rangel.



Rangel manifestó, en conversación con ‘Caracol’, que dejó la congregación de hermanas debido a problemas de salud. Ella no quiso ahondar en el tema, pero sí dejó clara su intención de salir adelante en la música.



Su estilo son los ritmos melódicos y rapeados, una cualidad musical que le ayudó en el programa de televisión y en algunas composiciones musicales de los últimos cinco años.



“La música me sana, me llena de alegría de esperanza y no pienso perderla. Ha sido motor”, afirmó al medio citado.



Aunque Rangel no comparte algunas facetas del reguetón, pues algunas letras suelen llegar, para muchos, a ser machistas, obscenas o proclives a la sexualización, afirmó que es un estilo musical pegajoso, que le gusta y que lo haría sin ningún problema.



Ella manifestó que tiene proyectos musicales enfocados en llevar mensajes de amor, respeto y tolerancia por medio del arte.

'A Otro Nivel', el medio para llevar la palabra de Dios

Mi interés nunca fue de ganar o llegar muy arriba FACEBOOK

Lorena Rangel se destacó en el programa como una de las participantes con más talento y carisma, sin embargo, quedó eliminada en el nivel cinco, luego de haber cantado ‘Se Fue’ , de Laura Pausinni.



En la prueba tuvo que participar junto a Rafy, Nataly y Eder, quienes pasaron a la siguiente ronda de la competición al interpretar la misma canción, pero con sus estilos musicales particulares.



De igual forma, la misión de Rangel en el programa no era ganar dinero, sino llevar un mensaje distinto y mostrar que la iglesia es un espacio para el esparcimiento de los jóvenes.



¡María Valentina no es una monja tradicional! Su talento para el #Rap la hicieron famosa en #Colombia y en todo el mundo. 🎧🎤🇨🇴 @elpapacol pic.twitter.com/Oi6MgGfRgR — Iberoamérica al día (@NEM_SEP) October 16, 2017

“Mi interés nunca fue de ganar o llegar muy arriba, sino de mostrar que la iglesia es jóven y que las religiosas somos alegres. También quería tener la oportunidad de tener un canal secular porque mi congregación se dedica a la evangelización por medio de los medios”, Dijó Rangel en conversación con el programa ‘En las Mañanas Uno’.



“Siento que si lleve el mensaje, me siento muy contenta porque se hizo más cámaras que delante de ellas, creo que ese era el objetivo mayor como comunidad y personalmente”, concluyó.

