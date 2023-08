Últimamente, muchas personas han optado por el mundo denominado ‘fitness’, el cual no es más que dedicar una parte de su día a hacer ejercicio en casa, gimnasio o practicar algún deporte.



Un caso ha llamado la atención de los internautas, quienes encontraron en la web a una monja que realiza rutinas de gimnasio junto a su hermana gemela.



Una persona que presenció la escena fue la responsable de hacer viral la imagen de esas dos mujeres haciendo su rutina de ejercicio.

Una de ellas es la influencer estadounidense Christie Anderson, quien acudió a un gimnasio para realizar su rutina de fitness, pero lo que sorprendió realmente a los asistentes al lugar fue que Anderson no asistió sola, sino que fue acompañada de su hermana quien es miembro de una comunidad religiosa, es decir, lleva el hábito de monja.



En el gimnasio, la religiosa también hizo uso de su vestimenta, situación que sorprendió a los asistentes al sitio y a quienes ya han visto el vídeo por internet.



(Le puede interesar: Video: hombre cae por la ventana de un edificio y se salva al agarrarse a la cornisa)



Anderson también publicó, en su cuenta de Instagram, el particular momento, acompañado de un mensaje que dice: “siempre es una alegría cuando mi hermana viene de visita”.



En el vídeo se observa cómo Anderson ayuda a su hermana a levantar pesas, la acompaña en la caminadora y la religiosa, siguiendo los consejos de su hermana fit, realiza movimientos en las barras paralelas.

Anderson también ha compartido otras vivencias con su hermana, como cuando bromea con el hábito que siempre lleva puesto o cuando culminó sus estudios para convertirse en monja.



(Lea más: Video: a pesar de estar en una fiesta, hombre no pierde su clase de Duolingo)



"En este importante día posteo: “¡Gran día para mi hermana gemela! Ha completado su noviciado y hoy ha hecho su primera profesión de votos. Gracias a todos los que vinieron a apoyarla y por darnos la bienvenida a una comunidad tan amorosa. Admiro su dedicación durante el año pasado; ella me inspira todos los días", expresó en el post.Esto demuestra que el ejercicio es importante, no solo para quienes quieren verse bien, sino también para quienes quieren tener una buena salud, tengan o no un hábito puesto.

Dance Challenge: Las ventajas de bailar para el cuerpo y la mente

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Finalizó la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness: reportaron 'sonidos extraños'

Clara Chía aparece en bikini y muchos aseguran que es: 'Tremendo mujerón'

Influencer muestra triste realidad de algunas playas ‘paradisiacas’: 'es un basurero'