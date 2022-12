La tecnología es una herramienta increíble no solo nos facilita la vida, sino que también es el mejor aliado para descubrir cosas inimaginables. En Inglaterra, un hombre descubrió que su esposa le era infiel gracias a un monitor de bebé.

Según el diario británico ‘Daily Mail’, el hombre se llama Marek Fecko, de 47 años, y mientras estaba en el trabajo quiso revisar cómo se encontraba su bebé, pues en su celular tiene un aplicación que está conectada con un monitor para niños instalado en su vivienda.



Sin embargo, se llevó una gran sorpresa porque se podía escuchar como su esposa mantenía relaciones sexuales con otro hombre. La mujer le había dado la vuelta al monitor que estaba en el dormitorio principal, pero olvidó apagar el sonido.



Fecko, al darse cuenta de la situación, se dirigió a su casa para confrontarla y descubrió que su esposa le estaba siendo infiel con un ex compañero de trabajo suyo. El hombre enfurecido por la situación, amenazó al amante de su mujer con un cuchillo.



(Siga leyendo: Así se veía Daniela Álvarez a sus 18 años, antes de la fama).

Facebook Twitter Linkedin

El hombre enfurecido por la situación, amenazó al amante de su mujer con un cuchillo. Foto: iStock

El caso llegó a los tribunales

El caso de Fecko llegó al Tribunal de la Corona de Carlisle, donde admitió haber tenido una riña y poseer un cuchillo en un lugar público sin excusa razonable. Además, el hombre reveló que desde hace varios meses sabía que su esposa le era infiel, sin embargo, estaba esperando el momento indicado para atraparla en el acto.



(No deje de leer: Raúl Gasca fue atracado en la Feria de Cali: ‘Me echaron algo en la cara’).



Finalmente, a Fecko se le impuso una orden comunitaria de 1 año y medio, con 120 horas de trabajo no remunerado, junto con una orden de restricción contra su ex compañero de trabajo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

¿Ser papá? Maluma se sinceró sobre su deseo para 2023 con su novia

Joven perdió oportunidad de conocer a Messi por no ir con su madre a un trámite

El paraíso caribeño que eligió Biden para sus vacaciones de fin de año

La insólita historia del niño de 3 años que sobrevivió en el bosque por dos días