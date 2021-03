Mónica Rodríguez revela que también ha sido amenazada

Recientemente el comediante y actor Alejandro Riaño, conocido entre otras cosas por la fuerte sátira política que hace con su papel de 'Juanpis González', denunció amenazas contra él y sus familiares en las redes sociales.



Después de esto, la presentadora colombiana de 'Noticias Uno' Mónica Rodríguez, de 47 años, aseguró que en un momento de su vida también recibió amenazas por sus opiniones políticas.



Debido a que no le dieron ningún tipo de ayuda o apoyo, según dijo, decidió callar.



¿Qué pasó?

Por medio de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas', llevada a cabo en sus historias de Instagram, red social en la cual tiene más de 1,2 millones de seguidores, uno de sus fanáticos le hizo la pregunta: "¿Quisiera saber si por ser tan directa en la parte política te han amenazado?".



Ante esto, Rodríguez aseguró: “Sí, me amenazaron. Eso no lo saben muchos. Y en ese momento no recibí apoyo”. Aunque no dio muchos más detalles al respecto, su respuesta sorprendió a sus seguidores, ya que la presentadora jamás habló sobre la situación.



Mónica Rodríguez aseguró que ha recibido amenazas por sus comentarios políticos. Foto: Captura de pantalla

La comunicadora se ha caracterizado por ser muy activa políticamente y hablar sin tapujos. Es más, en varias ocasiones, hasta ha sido protagonista de debates con actores políticos locales y nacionales.



También se ha mostrado adepta a las causas feministas y ha defendido situaciones sociales, así como la vida de los líderes en diferentes zonas del país y de los animales.



