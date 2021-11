Mónica Rodríguez: 'Atracaron con arma de fuego a uno de mis hijos'

La reconocida presentadora Mónica Rodríguez es muy activa en sus redes sociales, entre otras cosas, no le teme a dar su opinión frente a diferentes situaciones en Twitter, plataforma en la que cuenta con más de un millón de seguidores.



Este viernes, la conductora de 'Noticias Uno' denunció que uno de sus hijos y su grupo de amigos fueron víctimas de un robo. Al parecer, los jóvenes departían en un lugar, que no mencionó, de Bogotá, cuando los intimidaron con armas de fuego.

"Y vuelve y juega: atracaron con arma de fuego a uno de mis hijos y unos amigos", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. Publicación en la que etiquetó a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y a la Policía.



Y vuelve y juega: atracaron con arma de fuego a uno de mis hijos y unos amigos. Pinche inseguridad @SeguridadBOG @Bogota @PoliciaBogota — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) November 6, 2021

El tuit ya cuenta con mas de 2.000 'me gusta', ha sido retuiteado 739 veces y tiene varios comentarios, en los que sus seguidores mostraron su empatía hacia lo sucedido al hijo de la presentadora, pero sobre todo, dejaron ver su molestia ante la inseguridad.



"No hay seguridad, da miedo salir a la calle", reaccionó una de las seguidoras de Rodríguez, a lo que ella respondió: "Da miedo. Por mi casa no pasa un día que no sepa de un atraco a algún vecino o peatón. Yo siempre saco a mi perrita sin celular y sin nada porque pasan en moto y en carro atracando. Es un horror", destacó.



En cuanto a su hijo, la mujer aseguró que no le paso nada, a parte del robo, y que está bien, sin embargo, manifestó que no es la primera vez que lo asaltan en este año.



"Este año lo han atracado dos veces. La vez anterior fue celular, billetera y bicicleta. Por todos lados la inseguridad disparada", respondió a una tuitera que le preguntó por el bienestar de su hijo.

