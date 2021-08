Mónica Rodríguez sorprende en las redes por fotos con sus hijos

Aunque la presentadora Mónica Rodríguez, de 47 años, es una figura pública rodeada de algunas controversias tras su salida de Caracol Televisión, es poco lo que deja entrever de su vida privada, especialmente sobre sus hijos.



Hay quienes incluso creen que no ha tenido hijos.



Pero, recientemente, las fotos se han viralizado en redes y han vuelto a circular.

Lo cierto es que Mónica se convirtió en madre por primera vez a los 22 años y, dos años después, por segunda vez.



“Era muy joven y no estaba preparada para asumir tanta responsabilidad. Aún así, con mis miles de errores, porque ningún padre o madre es perfecto, tuve el impulso y la entereza para salir adelante sola con ellos. Una tarea titánica”, compartió Mónica en sus redes sociales, acompañado de una fotografía de sus hijos.



“Hoy los veo y me siento feliz del camino recorrido, porque sin duda ellos han sido un motor muy importante en mi vida. Quizás si no hubiera tenido que vivir las circunstancias que pasé, no sería la mujer que soy hoy. Ellos llegaron para enseñarme a ser fuerte y valiente”, concluyó en el sentido mensaje.

(Lea también: Las fotos con ‘narcos’ que han metido en problemas a famosos colombianos).

Sus retoños son Santiago y Daniel, quienes nacieron apenas con un año y medio de diferencia.



Ella misma asegura que los crió como madre soltera y, de hecho, suele compartir mensajes de agradecimiento por las experiencias vividas.



“Doy gracias a Dios por esas dificultades, porque el aprendizaje ha sido enorme, porque me he fortalecido de maneras que jamás imaginé... Hoy aunque sé que no soy invencible, me siento invencible, capaz de enfrentar lo que sea que venga en este camino que me falta por recorrer!”. El mensaje fue acompañado por otra foto antigua en la cual posa abrazando a sus dos pequeños hijos.

(También le recomendamos: Goldendoodle la raza de perros preferida por James Rodríguez y Juanes).

El rostro de los dos jóvenes veinteañeros se ve con poca frecuencia en la cuenta de Instagram de su madre, sin embargo, muchos de los comentarios que dejan los seguidores van acompañados de admiración y elogios.



Algunos usuarios incluso dicen que es un modelo a seguir para sus vidas.



“¡Eres una gran inspiración! El poder de la fe, la esperanza y el amor hacia los hijos son motor suficiente para continuar este camino siendo felices con lo que tenemos” comentó una seguidora.

Más noticias

¿Son actuadas? Peleas de 'MasterChef' llegaron al defensor del televidente

¿Es falso el video del arresto en Miami de Sebastián Yatra?

'Está muy regular': Hija de Natalia Durán habla sobre el cáncer de su mamá

Tendencias EL TIEMPO