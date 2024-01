Mónica Ródriguez alerta estafa por WhatsApp: 'Están ofreciendo SOAT para tumbarlos'

Mónica Ródriguez es una reconocida presentadora colombiana que ha participado en varios proyectos informativos de entretenimiento en ‘Caracol Televisión’ y ‘Canal 1’, en los que ha destacado su trabajo periodístico en pantalla.



El pasado 28 de diciembre la presentadora de ‘Noticias UNO’, denunció por medio de sus redes sociales cómo delincuentes estarían estafando personas con la compra del SOAT a través de WhatsApp.

En su cuenta de X, Rodríguez advirtió acerca de la modalidad que están usando para estafar a las personas por medio de WhatsApp, estrategia en la que han caído varias muchos al momento de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



Según relata la presentadora, los delincuentes se hacen pasar por asesores comerciales y ofrecen un descuento del SOAT por cancelar el valor en línea a través de los métodos de pago virtuales que manejan, afirmando el uso del código QR para “garantizar” la transparencia del proceso y facilitar la verificación del pago en las entidades correspondientes.



Desde este teléfono (3235800214) están ofreciendo el SOAT para tumbarlos.



Pilas.



No caigan en enlaces y mensajes fraudulentos. @CaiVirtual @PoliciaColombia pic.twitter.com/oZkanSNJXM — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) December 28, 2023

"Desde este teléfono (3235800214) están ofreciendo el SOAT para tumbarlos. Pilas. No caigan en enlaces y mensajes fraudulentos", escribió Rodríguez en la publicación que realizó.



Desafortunadamente esta modalidad no es nueva, ya que desde los primeros meses del 2023 las autoridades nacionales han ejercido campañas de conciencia social para advertir a los ciudadanos y evitar que caigan en este tipo de estafas virtuales y telefónicas en la compra del seguro SOAT.



No obstante, pese a los esfuerzos de la policía, estos casos se siguen presentando con regularidad.

Según informa la policía metropolitana de Bogotá, el modus operandi de estos criminales consiste en contactar a la víctima por medio de WhatsApp y ofrecer atractivos descuentos por realizar la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en línea. Sin embargo, tras finalizar el pago, el registro expedido resulta ser falso y no reconocido por las autoridades pertinentes.

Otro tipo de estafas



No es la primera vez que la presentadora denuncia un caso de estafa, ya que en mayo de este año relató la experiencia que tuvo en un intento de robo por medio de un correo electrónico que afirmaba ser enviado directamente desde la DIAN, incluso expresó su preocupación al verificar que los datos enviados eran exactos.



“Llegó a mi correo una advertencia de embargo supuestamente de un periodo de IVA que no fue pagado pero sí se realizó. El remitente es un correo electrónico extraño como pueden notar. Preocupa que todos los datos enviados son exactos”, indicó a través de su cuenta de X la presentadora.



Sumado a esto, el agostó del 2023 afirmó que una banda de estafadores virtuales estaría usando su imagen y la de su papá para vender un medicamento que cura la diabetes.



"No existen curas milagrosas que curen la diabetes, estas personas inescrupulosas lo que hicieron fue coger una foto mía para utilizarla con este fin, de engañar a la gente y sacarles dinero", expresó la presentadora en su momento.

Rodríguez es presentadora de Noticias Uno desde 2020. Foto: Instagram: @monyrodriguezoficial

¿Qué es el SOAT?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) constituye una póliza diseñada para ofrecer cobertura en caso de lesiones sufridas o fallecimiento, riesgos que trae consigo conducir.



Esta protección abarca a los ocupantes del vehículo asegurado y a terceros no ocupantes, aplicando específicamente a situaciones en las que el automóvil asegurado se ve involucrado en un accidente de tránsito.



Según la legislación colombiana, el SOAT está reglamentado por la ley 2161 del 2021, la cual detalla las medidas destinadas a fomentar la adquisición, renovación y cumplimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

¿Cuáles son las opciones legales para adquirir el SOAT?

La obtención de este seguro puede llevarse a cabo de dos maneras. En primer lugar, las personas tienen la posibilidad de comprarlo en supermercados o entidades bancarias debidamente autorizadas para su comercialización.



La segunda opción es acudir a aseguradoras que se encarguen de renovar automáticamente el SOAT, facilitando este proceso a través de sus páginas web.

