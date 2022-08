Aunque Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba ya no vivan en el país, siguen siendo recordados por los colombianos gracias a sus papeles en televisión. La familia, que reside en California, festejó hace unos días el aniversario de los famosos.



Para conmemorar la fecha decidieron realizar un viaje a París, Francia. Allí tuvieron una ceremonia en la que renovaron sus votos y celebraron que el 8 de agosto del 2011 se convirtieron en esposos.



Tras regresar de Europa, la pareja se ha mostrado más unida y enamorada que nunca. Hace tan solo dos días Juan Pablo Raba le dedicó unas sentidas palabras a la mamá de sus hijos.



El poema, que hace referencia a los once años de matrimonio, fue publicado en su cuenta de Instagram y atrajó todo tipo de comentarios. El actor acompañó el mensaje con una tierna foto de los dos.



La imagen los muestra de la mano y con sus caras pegadas el uno al otro. En el momento intimo, Mónica Fonseca usa un vestido largo azul mientras su esposo, de suéter negro, sonríe a su lado.



“Once.

Un uno al lado del otro.

Dos unos en igualdad de condiciones

Dos que se complementan.

Dos unos que se acompañan en todo momento” , expresa una parte del poema.



El actor recibió elogios en redes sociales por sus versos y por el regalo emotivo que le hizo a su esposa. La pareja comparte dos hijos llamados Joaquín y Josephine.



Fonseca estuvo casada anteriormente con el actor Mark Tacher. Foto: Instagram: @juanpabloraba

El más reciente proyecto de Juan Pablo Raba

El colombiano hace parte de la nueva serie de Amazon Prime ‘Noticia de un secuestro’. El programa será estrenado este 12 de agosto y está basado en la novela con el mismo nombre de Gabriel García Márquez.



Para el estreno, Mónica Fonseca contó a sus seguidores una divertida anécdota con su esposo. Según su relato de Instagram, Raba encontró justamente la ropa que quería usar luego de haberla visto en París.



“Caminaba por alguna calle en París cuando vio a una pareja de la mano vistiendo esta colección. Llegó a casa y me contó que le había encantado e inspirado esa pareja en la calle. Unos días después buscando el look para su premier de #NoticiaDeUnSecuestro dimos con una tienda muy especial… donde lo primero que se encontró, tal cual lo que había visto en la calle que tanto le había llamado la atención”, manifestó la presentadora.



La pareja no dudó en fotografiarse con el ‘look’ y alabó al diseñador que creó las piezas. Fonseca reveló que tras contarle la historia al dueño de la tienda, el hombre se conmovió y se volvieron amigos.

