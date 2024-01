Griselda: Mónica Fonseca opina sobre ver o no la serie que protagoniza Sofía Vergara

El 18 de enero, Sofía Vergara llegó a Bogotá para seguir con la promoción en varios países de ‘Griselda’, producción de Netflix que ella protagoniza y produjo.

En su estancia en Colombia, la barranquillera no se limitó en comer arepas, chicharrón, obleas, entre otras delicias nacionales, así lo registró ella misma en varias publicaciones en su perfil de Instagram.



En medio de este acontecimiento, hay quienes han criticado la serie de ‘Griselda’, debido a que está inspirada en la historia de una de las narcotraficantes más temidas que tuvo el país.



Por otro lado, en redes sociales están los que aseguran que están muy atentos para ver el formato audiovisual que se estrenará el 25 de enero en la plataforma ‘streaming’ de Netflix.

Mónica Fonseca habla de la serie de Sofía Vergara

Entre las personalidades públicas que han opinado sobre la serie, se vio a la presentadora Mónica Fonseca, quien a través de las historias de su perfil de Instagram compartió una foto de Sofía Vergara para hablar de la polémica que se ha desatado.



Según la estadounidense de ascendencia colombiana, no es seguidora de esta clase de formatos, pero será la primera vez que vea por completo una producción gracias a que la ‘Toti’ está detrás de ella.

“Ahí les va querides: ¿ver o no ver Griselda? Será la primera vez que me vea toda, de principio a fin una serie de este asunto. Y no será por la temática, sino por Sofía y gente querida que tengo ahí. Y especialmente porque, gústele a quien le guste, Sofía ha hecho historia en el mundo audiovisual”, escribió la mujer de 41 años.



Seguidamente, elogió la larga trayectoria actoral de la costeña: “Esa una colombiana que rompió fronteras hace rato, de muchas maneras, pero sobre todo, como jefa de este proyecto y de muchos, nos ha dado trabajo y oportunidades a cientos. Así que con todo el gusto le veo su serie, se la celebro y me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado”.

Varios internautas no dudaron en dejar comentarios al respecto como: “Hasta yo pagaré Netflix, solo para verla”, “Me representa su opinión, yo no consumo ese tipo de contenido, pero solo por ser ella”, “Hay que verla”, “Espero verla, disfrutarla y celebrarla por todo el elenco y la maravillosa Sofia Vergara” y “Apoyemos a las nuestras”.



Opinión de Mónica Fonseca sobre 'Griselda', serie de Sofía Vergara. Foto: Instagram @fonsecamonica

