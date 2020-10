Video: hijos de Mónica Fonseca juegan con las prótesis que se quitó

View this post on Instagram

Es mi mejor foto de los último casi 12 años. Aún estoy bajo los efectos de la anestesia jajjajaja. “Estoy Jappi” como diría @josephinejoie 🌈. Haces unas horas me explantaron. Veremos los resultados con el tiempo pero lo que importa es que siento LIBERTAD. MI CUERPO ES MÍO de nuevo. Gracias familia @juanpabloraba @joaquinraba y Jojo linda. Esta cirugía era necesaria por mi y por ustedes. Estamos en mundo que nos necesita libres de cualquier atadura. Uno que nos necesita caminantes y adaptables. Un planeta tierra que necesita el verdadero #MenosEsMás 🌿. Vamos de a poquitos. Transformando humanos. Recuperando el sentido común, caminando en el camino de la empatía. Este paso puede ser P con p de pendeja para muchos, pero para mi es de P de planeta. Un especial agradecimiento a mi acompañante, al que me hizo terapía días antes de entrar en un viaje hacia recuperar a la monkey de siempre. Mi querido amigo, del alma. Madrugó conmigo y se metió hasta el quirófano. Thanks my friend @andresoyuela 💚. Al personal preciso, joven, claro de @aquaplasticsurgery gracias por el viaje y profesionalismo. A @peaceloveandplasticsurgery porque con su ejemplo me hizo sentir más tranquila. A @angelinemoncayo porque sin ella mi decisión habría sido poco educada. Me entregaste conocimiento por muchos días. Y, finalmente y no menos importante: a un joven doctor, dulce, amable que me recordó todo el tiempo a mi hermano @biofonseca1 🍀. Un doctor que de principio a fin estaba concentrado, que según me dijeron tiene a great taste in music during the surgery, a doc que nació en la India (y cómo dice mi papá, allá los educan muy bien. Después ahondaré en este punto cuando no esté bajo efecto del cocktail de anestesia 🙄). Doctor @drdevvdo : you do yo... I do me. You are an exquisite jewel. You enjoy your job and made the experience worth it... Thank you my dear doctor. You are a sweetheart and I am very proud of your vision about explantation. As I told you before: I don’t care about the scars, just bring me back to my family. That is all that matters. I am here, I am home. Por último mi amiga y mamá de mi mejor amiga @victoriadegiraldo qué sería de mi sin el "abrazo” de ustedes en mi vida.