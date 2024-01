Mónica Cervera, de estrella del 'Crimen Ferpecto', a vivir en la calle en indigencia

La actriz española Mónica Cervera es conocida por dar vida a 'Lourdes', una mujer que chantajea a 'Rafael' (Willy Toledo), en la película dirigida por Álex de la Iglesia, 'Crimen Ferpecto', del año 2004. Gracias a su actuación fue nominada al premio Goya como mejor actriz revelación.

De participar en proyectos exitosos a vivir en la calle, esta es la historia de la actriz Mónica Cervera

Durante la década de los 2000, el cine español se deslumbró por el talento de una nueva actriz: Mónica Cervera, quien nació en Málaga, España, en 1975. Su carrera estuvo marcada por participar en películas como 'Entre vivir y soñar', '20 centímetros' y 'Busco. Además, de algunas series de televisión que incluyen 'Con dos tacones' y 'La que se avecina'.

La mujer interpretó a 'Malena' en la serie 'Con dos tacones', de 2006. Foto: Captura: Con dos tacones

Desde 2016, la mujer se alejó del mundo del cine y la televisión. Su último proyecto fue en la obra teatral 'La mujer que llegaba a las seis', de 2015. Hasta ese momento, no se sabía nada sobre su vida. Incluso en su cuenta de Instagram solamente compartía fotos de imágenes y frases de varias cintas cinematográficas.



Recientemente, compartió una foto en su perfil, en la se pudo ver su cambio físico y la manera en la que vive ahora su vida. En la descripción de su cuenta se lee: "Actualmente en proceso creativo".

En una exclusiva para la revista 'Semana' de España, se conoció que la mujer pasó de participar en producciones exitosas a vivir en las calles.



El medio compartió que ahora ella vive en un banco de Málaga, en un parque ubicado en Marbella. Desde ese lugar, la actriz recibió al equipo y abrió su corazón sobre los retos que enfrenta en su vida.

Mónica Cervera ahora se encuentra sin un hogar. De acuerdo con dicho diario, la mujer asegura que "no necesita a nadie".



"No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", declaró en las páginas de la entrevista.



Además, reveló que su forma de vivir fue "voluntaria": "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".



Por su parte, sus seguidores se encuentra preocupados por su estado y en Instagram le dejan varios mensajes de apoyo: "A día de hoy sigo viendo y tronchándome 'Crímen Ferpecto'. Es una de las mejores películas que yo he visto en su género. No puedes desaparecer de nuestras vidas así" y "Me gustaría decirte que si no quieres volver a la tv o cine, no regreses, pero creo que un sitio donde dormir alivia un poco los problemas que tengas".

