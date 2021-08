La cantante Mon Laferte confirma que está esperando su primer hijo

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida por su nombre artístico ‘Mon Laferte’, sorprendió este martes a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram con el anuncio de su embarazo.



La cantautora chilena compartió una instantánea, la cual acompañó con un emotivo mensaje sobre la maternidad, sus miedos, su carrera artística y el deseo de volver a compartir con sus fanáticos en los escenarios.



Mon Laferte también realizó una transmisión en vivo desde sus redes sociales, donde compartió más detalles de la 'dulce espera' con sus seguidores, contando que fue un año difícil a nivel personal, e incluso que llevaba varios meses intentando quedar embarazada.



“Ser mujer y pasar estas cosas y estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan”, dijo la originaria de Viña del Mar durante el video.



No obstante, culminó la transmisión expresando su alegría por la noticia y deseando volver a ver a sus fanáticos en concierto “con una hermosa panza y que esté cantando para ustedes (...) vamos a ser dos”.



El mensaje comienza revelando que fue “un año de hormonas”.



“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz ! Seré mamá. No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida”, escribió la afamada cantante.

Además, Mon Laferte posó con un vestido rosado de silueta maxi, con volantes, una creación del diseñador mexicano Carlos Pineda, en el marco de su colección primavera-verano 2021.



La pareja de la intérprete de 'Tu falta de querer' es el músico mexicano Joel Ortega, quien es el guitarrista de la banda ‘Celofán’, además de ser el ‘manager’ de Mon Laferte. A pesar de que no suelen compartir muchas fotos en sus redes, en algunas publicaciones se han dedicado mensajes expresando su amor, incluso la artista publicó varias fotografías en estos días al lado de su pareja por su cumpleaños.



Mon Laferte ha recibido cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes se han mostrado emocionados por la nueva etapa como mamá que empieza la artista chilena, una de las representantes de la música del país suramericano.



Tendencias EL TIEMPO