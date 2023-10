¿Su celular interfiere con la señal del avión? Por esto debe usar el 'modo avión'

Al iniciar un viaje siempre se le recuerda a sus pasajeros utilizar de manera correcta el cinturón de seguridad y no olvidar poner su celular en el "modo avión", que generalmente es utilizado para silenciar las notificaciones al dormir o para que el ruido de las mismas no interrumpa a una reunión o conferencia.



Esta opción, realmente, es para reducir las interferencias que puedan tener los teléfonos de los usuarios de cada aerolínea mientras se encuentra en la sala de mandos de un avión, por esta razón se suele recomendar en los vuelos que salen a diario de los aeropuertos.

Si bien se tiene la creencia de que si el "modo avión" no se activa se podría caer la aeronave e incluso explotar, lo cual es falso, ya que este medio de transporte tiene una tecnología lo suficientemente avanzada como para evitar que una señal pueda causar un daño de esta magnitud.



¿Por qué se debe activar el 'modo avión'?

Según 'Hipertextual', se han realizado diversas investigaciones en las que el uso de los dispositivos móviles no interfieren con las señales del avión, ni tampoco con las comunicaciones de los controladores de vuelo. Adicional a esto, Estados Unidos y otros países han diseñado anchos de banda de frecuencias que pueden tener diversos usos.



Lo anterior quiere decir que las señales emitidas por los celulares y por los aviones no se llegan a cruzar, por lo que realmente no presenta realmente un peligro para los que estén dentro de los aviones, ya que de acuerdo con 'BBC', los gobiernos de todo el mundo desarrollaron la misma estrategia, por lo que en la Unión Europea los celulares pueden estar activados desde 2014.



Entonces, ¿por qué utilizar el 'modo avión'?, resulta que las redes inalámbricas se conectan por una serie de antenas que podrían sobrecargarse si los pasajeros las utilizan al mismo tiempo, lo que quiere decir, es que los celulares generalmente buscan estas torres para lograr una comunicación y obtener una ubicación precisa.



Por lo que si muchos dispositivos se encuentran buscando estas antenas, puede que en algún momento estas dos choquen entre sí y creen una interferencia en la comunicación terrestre. Sin embargo, la nueva red 5G ha causado gran preocupación en la industria aeronáutica, según 'BBC'.



Esto porque el ancho de banda de las radiofrecuencias es limitado y cada día que pasa se añaden más dispositivos, además, el aspecto del 5G está muy cerca de llegar al mismo que se utiliza para los sistemas de navegación que ayudan a que las aeronaves tengan un correcto aterrizaje.



A pesar de esto, en la Unión Europea no se ha presentado ningún inconveniente por la señal de un celular que pueda interferir con las de los aviones, aun así se le sigue recalcando a los pasajeros que activen el 'modo avión' tanto como para el despegue como para el aterrizaje, esto con el fin de evitar lo anteriormente mencionado.

El Miedo a Volar: la turbulencia en los aviones

