La cirugía plástica puede permitir cambiar detalles de cómo se ve alguien, pero a veces eso es lo que lo vuelve tan dañino. Verse al espejo y no reconocerse es algo con lo que han luchado algunas supermodelos cuando se han practicado intervenciones estéticas.



Recientemente, la edición estadounidense de ‘Vogue’ publicó un perfil de la fascinante modelo Bella Hadid. Allí, la mujer admitió que se arrepentía de haberse realizado una rinoplastia tan joven, con apenas 14 años, porque no pudo mantener la nariz de sus ancestros.

“Probablemente se habría ajustado a mi rostro”, dijo Hadid en la publicación de ‘Vogue’.



Sin embargo, para las mujeres que son la cara y cuerpo de la moda, someterse a cirugías e intervenciones estéticas es lo normal, aunque muchas lo nieguen.



Han expresado que con los años se han arrepentido de los ‘arreglos’ que se hicieron más jóvenes. Estas son algunas de las grandes modelos que se arrepintieron de algún procedimiento estético.

Linda Evangelista

Linda Evangelista tiene una estrella en el paseo de la fama de Toronto y a sus 51 años es la vocera oficial de Loreal. Foto: Emmanuel Dunand /AFP

La única y aún imitada supermodelo se hizo una intervención conocida como ‘Coolsculpting’. Sin embargo, en su caso salió muy mal.



En un post de Instagram de la modelo, ella explicó que, como efecto secundario de la cirugía, su cara desarrolló tejido graso de manera extrema y este se puso casi sólido.



No ha salido de su casa desde la intervención, por lo que no hay imágenes del resultado. “Me gustaría salir a la calle y sentirme bien con cómo luzco”, dijo Evangelista según la revista ‘Lifestyle’.



(Le puede interesar: Los actores de cine de un solo éxito que desaparecieron a pesar de su fama).

Nicole Kidman

La actriz Nicole Kidman. Foto: AFP

La actriz australiana impactó hace unos años en su rol en la comedia romántica ‘Una esposa de mentira’, de Adam Sandler, no por su actuación sino por los efectos que han tenido las inyecciones de bótox en su rostro.



Sin embargo, recientemente la actriz confesó que se arrepiente de abusar de este procedimiento y poco a poco ha disminuido su uso.



“Poco a poco estoy sintiendo mi cara de nuevo y ya puedo moverla”, contó la actriz para la revista italiana ‘La Repubblica’.

Kylie Jenner

Kylie empezó a ser más famosa desde sus 15 años. Foto: AFP

Una de las ‘influencers’ más importantes de las redes sociales. Jenner admitió que se arrepiente de haber abusado de los rellenos en los labios. Según una entrevista que concedió a la revista ‘Allure’ en 2017, en parte se dio cuenta de esto por los comentarios en sus publicaciones en Instagram.



“Menos mal pude pedir que me disolvieran el relleno y que no salió mal en mi caso”, dijo en esa ocasión la modelo y emprendedora norteamericana.



(Más como esto: El asesinato de una joven por parte de sus mejores amigas por un secreto).

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis se reencontró con la película más popular de su carrera. Foto: EFE

¿Quién podría olvidar la escena en la que esta actriz se va cantando en una moto con ‘Jake’ en la película de Disney ‘Un viernes de locos’? Pues, ella también se inyectó bótox estando más joven. Ahora aboga por lo contrario, y recomienda que las mujeres puedan envejecer reconociendo sus rostros cuando se ven al espejo.



Desde el 2002, está defendiendo no someterse a cirugías plásticas. Durante ese año, respondió a la revista ‘More’: “Me hice un poco de lipo, también algo de bótox. Pero todos son un engaño y ninguno sirve en verdad”.

Kim Kardashian

Kim Kardashian tiene en Instagram 188 millones de seguidores. Foto: Angela Weiss / AFP

Otra gigante de las redes y la moda, la influencer Kim Kardashian ha sido motivo de especulaciones sobre qué cirugías se ha hecho para lograr la escultural figura que tanta fama le ha dado.



(Antes de irse: La atroz historia del padre que inyectó a su hijo con VIH).



Aunque nunca ha revelado los detalles de las intervenciones a la que se ha sometido, sí ha mencionado arrepentirse de inyectarse bótox muy temprano.



“Yo sí me arrepiento de usar bótox desde tan joven”, dijo Kardashian en uno de los capítulos del reality en el que aparece toda su familia ‘Keeping up with the Kardashians’.

