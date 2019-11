Las fotos de las modelos más seguidas en Instagram en todo el mundo

@emmawatson

Emma Watson no es tan conocida por su faceta en el modelaje tanto como en la actuación, pero no podía dejar de incluirse en este listado. La famosa actriz de Harry Potter cuenta con 52 millones de seguidores en Instagram. Watson nació en París, Francia, en 1990. Es embajadora de buena voluntad de la ONU para las Mujeres y hace parte de la campaña 'He for She', que lucha por la equidad entre hombres y mujeres alrededor del mundo.