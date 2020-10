Mara Cifuentes estará en Miss Universe Colombia

La Organización Miss Universe Colombia (MUC) ya prendió motores para elegir a la nueva soberana de la belleza que representará a Colombia en Miss Universo.



Para hacerlo se está llevando a cabo un casting nacional que evaluará a las precandidatas de todo el territorio en seis ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Neiva, Cali, Medellín y Barranquilla.



De estas solo falta por culminar la selección en Medellín, que fue programada para este 8 de octubre, en el Hotel Dann Carlton Medellín, y la de Barranquilla, con fecha para el 10 de octubre.

Si bien los jueces de cada ciudad son diferentes, una en particular de la capital antioqueña ha dado mucho de qué hablar: Mara Cifuentes.



Meses antes, la modelo paisa había sonado para ser una de las precandidatas. No lo llegó a ser, pero ahora tendrá la responsabilidad de evaluarlas. Completan el panel Chacha Posada, la productora y dueña de InformaModels, y el misólogo Omar Iglesias, más conocido como Lupe Dangond.

Según se lee en el anuncio que la empresa hizo vía Instagram, Mara fue elegida por "su experiencia en el mundo del modelaje (que) la hace experta en el manejo escénico, lenguaje corporal y la proyección".



La reconocieron por tener más de 1 millón de seguidores en esa red social. Allí ha publicado varias historias (estados) que muestran cómo se prepara junto al panel para evaluar a las candidatas que modelarán en una pasarela.



Además, vale la pena recordar que Mara tiene 24 años y se hizo reconocida a nivel nacional luego de que participara en el reality ‘'La Agencia' (2019) en el que ocupó la octava posición.

Mara Cifuentes en Instagram. Foto: Instagram:@maracifuentes1

Las representantes elegidas

El insólito sistema de selección del MUC obedece, entre otras cosas, a que este año el Concurso Nacional de Belleza no organiza el evento, lo que explica por qué el certamen no se realizará en Cartagena, sino en Barranquilla.



Hasta el momento, el 'casting' ha dejado 12 representantes oficiales. Los departamentos que ya tienen reina son Arauca, Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare, Cundinamarca, Caquetá, Cauca, Valle, Tolima, Huila y Bogotá.



La competencia oficial se hará del 6 al 16 de noviembre, según confirmó Natalie Ackermann, directora de MUC.



Hay que recordar que esta organización adquirió los derechos del concurso en mayo, lo que produjo un 'lío de contratos' que no le permitió a la actual Señorita Colombia, Mafe Aristizábal, elegida bajo el ala del CNE, representar al país en el reinado más importante del mundo.

