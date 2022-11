Recientemente en la plataforma de TikTok se ha vuelto viral el video de un hombre que decidió sorprender a las pasajeras de TransMilenio, uno de los sistemas de transporte de Bogotá, modelando sin camisa.

El clip fue publicado por el usuario @ alejandroquinterocr y se ve que en un principio los usuarios del articulado se miraban confundidos pues el hombre estaba modelando de un lado para el otro. Sin embargo, las reacciones cambiaron, en especial las de las mujeres, cuando se quitó la camisa y expuso su tonificado cuerpo.



(No deje de leer: Yailín mostró por primera vez cómo luce su barriga de embarazo al descubierto).



Esta grabación ha generado opiniones divididas pues algunos internautas rechazan este tipo de actos. Sin embargo, hay personas que lo defienden argumentando que solo es diversión y que no le hace daño a nadie.



“Por qué esas cosas no pasan en el bus al que subo”, “imagínate vivir en suiza y perderte de esto”, “¿Porque cuando me subo nunca veo esto ?”, son algunos de los comentarios del video.

Esta no es la primera vez que el modelo hace este tipo de contenido pues él en sus redes sociales acostumbra a subir videos en las estaciones y los buses modelando o bailando ligero de ropa.



(Lea también: Alina Lozano confesó que le han ofrecido dinero a cambio de salir con ella).



Hasta el momento el TransMilenio no se ha pronunciado sobre el video y muchos internautas alegan que el hombre debería ser sancionado. En el Manual de Usuario de este sistema de transporte se estipula que las personas que perturben la tranquilidad de los demás podrán ser multados hasta con cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Más noticias

Yeferson Cossio se realizó un tatuaje bajo anestesia general

En video, hombre devuelve objetos que su hija robó: ‘Por favor, perdónenme’

Periodista colombiana tuvo que usar un hiyab para entrevistar a 'shaikh' árabe

'Indignas': ‘youtuber’ denuncia mal estado de 'fan village cabins' en Qatar

TENDENCIAS EL TIEMPO