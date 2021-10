‘Me quieren ver en huesos’: joven arremete contra la industria del modelaje

Anna Gantt, una joven modelo de Estados Unidos, se quejó de la industria y los ‘estándares de belleza’ que le imponen para poder trabajar. La mujer compartió su relato, en medio de llanto, a través de redes sociales, donde ha logrado la reacción de miles de internautas.

“Bienvenidos a la realidad del modelaje en Nueva York. Estoy devastada”, escribió en la red social TikTok.



En su video, de más de dos minutos y que ronda los nueve millones de reproducciones, se muestra muy afligida por la situación.

¿Qué dijo la joven?

“En días como este odio ser modelo”, dijo al comienzo de su relato. Se sentó en su habitación y cayó en llanto.



La mujer, de 22 años, comentó que hace parte de la industria desde 2014. En sus inicios era talla 0/2 (talla XS) y ahora es 5/6 (S). Aún así, sus medidas no se acoplan a las solicitadas por los directores y productores de los ‘casting’.

“Estoy maldiciendo todos los días y digo que no soy un esqueleto y ya no me enfermaré más”, señaló.

Según lo que compartió, se presentó para ser parte de una sesión fotográfica que se llevará a cabo en diciembre en Barcelona. Sin embargo, los encargados de hacer la selección le mencionaron que debía bajar de peso para poder participar.



“¡Ya soy delgada y pequeña! Pero no es lo ideal para ellos. ¿Qué está mal con mi estómago? Ellos me quieren ver en los huesos. Estamos en pleno 2021 y me dicen que baje de peso para una sesión”, confesó ofuscada.

En los últimos cinco años ha subido 15 kilogramos. Su estatura es de 1.78 metros. Con esas medidas ella ha hecho énfasis en que se siente bien, segura de sí misma y saludable, luego de padecer un trastorno alimenticio.

“Vivo en esta ciudad que te hará sentir como una basura, pensarás que no eres suficiente y tendrás que tener un estilo de vida poco saludable (…) A la mi… el modelaje, el estilo y la industria”.



También dijo que no le gustaría que las tallas pequeñas se convirtieran en un estándar: “Bien por las chicas que son naturalmente así, pero estoy cansada de que los directores me hagan a mí y a otras mujeres ser ‘naturalmente’ curvilíneas”.

La reacción de los internautas

Más de 30 mil personas han comentado su video y varios de ellos le han expresado su apoyo.



“La industria se hace ver inclusiva, pero jamás toman en cuenta cuerpos medianos”, “el mundo está obsesionado con las modelos delgadas”, “me parte el alma verte así”, son algunos de los mensajes que ha recibido.



Tess Holliday, modelo de talla grande, también le envió sus palabras: “La industria es la que debe cambiar, no tú”.



De igual forma, la ‘influencer’ Abbie Herbet le dijo: “¡Eso también me pasó a mí! Te amo. Ese cliente no te merece”.

Las otras denuncias a la industria

El mundo del modelaje ha sido objeto de críticas en los últimos años. Una de las que más causó eco fue contra la firma ‘Victoria’s Secret’ y su desfile de ‘ángeles’.

Varias personas, que se mantuvieron en anonimato, le dijeron al medio ‘The New York Times’ que Les Wexner y Ed Razek, figuras importantes dentro de la empresa, tenían comportamientos inadecuados con las modelos (acoso y misoginia). Ellas estaban sometidas a rutinas casi ‘inhumanas’ para acoplarse a los ‘estándares’.

Desfile de 'Victoria´s Secret' Foto: AFP

Por ejemplo, Erin Heatherton denunció que llegó a consumir drogas con tal de bajar de peso.



La empresa de lencería canceló su desfile de ‘ángeles’ en 2019 y anunció que debía “avanzar en el posicionamiento de la marca y comunicarla mejor a los clientes”, aseguró en su momento Stuart Burgdoerfer, director financiero.

