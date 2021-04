Sara Uribe contó por qué tuvo que pedir asistencia psicológica

Sara Uribe, modelo paisa, suele comunicarse con sus seguidores mediante la herramienta de historias de Instagram. Recientemente, ella respondió a algunas preguntas relacionadas con el apoyo psicológico que ha recibido.

Durante una de las dinámicas de preguntas más recientes de la presentadora y modelo colombiana, uno de sus seguidores le preguntó a que por qué estuvo en tratamiento psicológico.



La modelo colombiana respondió preguntas mediante la herramienta de historias de Instagram. Foto: @sara_uribe

"Porque la depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario: te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita. Así que si sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas y que tu mente se está apoderando de ti, BUSCA AYUDA”, escribió Uribe.

En ocasiones previas, ella ya había tocado el tema de la salud mental.



La empresaria paisa también contó que el proceso de acompañamiento con su psicólogo no ha finalizado, por lo que todavía asiste a citas regularmente.



En las últimas semanas, Uribe le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales a su expareja Fredy Guarín tras el escándalo que él protagonizó en Semana Santa. Ambos tienen un hijo llamado Jacobo.



