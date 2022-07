En redes sociales está circulando la historia de Jennifer Pamplona, una modelo brasileña, que destinó cerca de 600 mil dólares (2 mil millones de pesos) para poder tener la figura de la empresaria estadounidense Kim Kardashian. Sin embargo, ahora ha manifestado que se siente arrepentida de haber tomado esa decisión.



Los procedimientos a los que la actriz se ha sometido van desde los más sencillos a los más dolorosos y peligrosos, pues en una de sus operaciones los especialistas le sacaron cerca de cuatro costillas para poder reducir el diámetro de su cintura.

Y eso no es todo. Medios locales han afirmado que la modelo, de 28 años, se ha sometido a cerca de diez intervenciones estéticas de glúteos, tres de senos y dos rinoplastias. En una entrevista para el diario ‘Metro’ afirmó que pensaba que hacer este tipo de cambios en su cuerpo sería beneficioso para su carrera.



"Pensé que podría ser genial para mi carrera, así que ¿por qué no? Empecé a invertir cada vez más para parecerme a ella (...) No necesariamente como ella, sino para conseguir el look característico de las Kardashian”, manifestó Pamplona.



"He hecho más de 20 procedimientos, incluyendo dos trabajos de nariz, senos dos veces, levantamiento de glúteos brasileño, liposucción, he tenido rellenos de piernas ocho veces, rellenos de glúteos, mejillas y labios, liposucción de cuello, cirugía de mentón, tela de araña facial (estiramiento de piel no quirúrgico), entre otros tipos de cirugías”, agregó.



El bullying fue fundamental

En conversación para el diario ‘The Sun’, Jennifer Pamplona afirmó que llegó a obsesionarse con las operaciones, luego de sufrir por varios años bullying en su escuela. Según contó, se cansó de ser víctima de los constantes abusos por parte de sus compañeros y a los 17 años tomó la decisión de realizarse su primera modificación.



Siendo menor de edad aumentó el tamaño de sus caderas, pues era el aspecto físico n el cual se enfocaban los malos tratos. Con permiso de su abuela se sometió al procedimiento y desde entonces no ha parado.



“La gente siempre me molestaba en la escuela porque no tenía curvas y tenía una constitución pequeña y menuda”, expresó.



Lamenta haber pasado por el quirófano

Tras casi una década de operaciones, pudo aclarar al diario británico que lamenta haberse sometido a los cambios estéticos en su cuerpo, pues estuvo bajo condiciones que pudieron haberle costado la vida.

Jennifer Pamplona tiene 28 años. Foto: Instagram: @jenniferpamplona

"Lamento haberme sometido a mi primera cirugía, no tenía la madurez suficiente para comprender las implicaciones de pasar por el quirófano", mencionó.



"Todavía tengo miedo de no poder caminar en el futuro y todo se debe a que un médico me puso un relleno permanente en la pierna, lo que detiene la circulación sanguínea", agregó.



Pamplona dice que sacará un documental titulado, 'Addicted', en el cual va a mostrar los padecimientos que sufrió y las experiencias traumáticas que vivió estos diez años de cirugías estéticas.



“Les aconsejo que no se sometan a una cirugía porque no soluciona todos sus problemas y puede convertirse fácilmente en una adicción" dijo.



“Toda mi vida dije que quiero ser la próxima Kim Kardashian. Ahora que el espectáculo está llegando a su fin es mi momento de brillar, ¡olvidate de Kim!", concluyó.

