Modelo sufrió graves heridas en la cara tras ser atacada por su perro

En diciembre del 2019, Aleksandra Prykowska, modelo que se hizo famosa por ser la cara de la marca de cosméticos L'Oreal durante el 2015, decidió adoptar a Logan, un perro de rescate que vivía en un refugio en Varsovia (Polonia).



La también actriz duró un mes teniendo encuentros semanales con el animal, de raza mixta, antes de convencerse de llevarlo a casa.



“Era un perro tranquilo y alegre, y siempre se mostraba amoroso y cariñoso”, le contó Prykowska al periódico polaco ‘Fakt’.



Un par de meses después, el comportamiento de Logan empezó a cambiar: pasó de ser juguetón a agresivo y morder continuamente. A principios de mayo ocurrió el ataque más fuerte.



“Recuerdo que estaba inquieto y, de la nada, me atacó dos veces, mordiendo mi cara. Tuve heridas graves en uno de mis ojos, en mis cejes y en la nariz, y tuvieron que quitarme la mitad del párpado”, reveló la modelo al mismo medio local.

Prykowska, durante su campaña con L'Oreal, en el 2015. Foto: Archivo particular

Tras el hecho, la mujer dejó de publicar en sus cuentas oficiales de redes y apareció, a mediados de mayo, contando lo sucedido.



“Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”, dijo en Instagram, haciendo referencia a que había regresado al perro al refugio.



“Después del ataque dejó de seguir mis órdenes y su actitud cambio. Sé que estaba muy apegado a mí, pero tenía miedo y no podía cuidarlo con un solo ojo bien”, añadió.



Eso si, dejó claro que, a pesar de los daños, no perderá su ojo.



Prykowska, de 33 años, también acusó al refugio en el que adoptó a Logan de mentir sobre un cáncer que había superado y sobre su pasado violento: “Nunca me dijeron que tenía un comportamiento agresivo y me preocupa que ataque a alguien más. Es un buen perro, pero necesita atención profesional”.

Así quedó el rostro de Aleksandra Prykowska tras el ataque de Logan. Foto: Archivo particular

La respuesta

Tras las declaraciones de la modelo, Henryk Strzelczyk, director del refugio animal, de nombre Paluch, explicó que siempre les entregan, a las personas que adoptan, apoyo para que aprendan a convivir con los animales.



“Ella nunca se comunicó con nosotros, solo se llevó a Logan y no supimos más de ellos hasta que lo devolvió”, comentó, en declaraciones recogidas por ‘Fakt’.



Un trabajar del lugar también dijo que Prykowska fue quien cometió errores en el adiestramiento del perro, por tener una actitud “muy bélica”.

Asimismo, criticaron la forma en la que hizo público el caso, pues hará que “la gente se desanime a adoptar animales del refugio”.



Por ahora, Logan no será puesto en adopción y están realizando trabajos de conducta con él.



