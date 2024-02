Modelo e 'influencer' que fingió su muerte en redes sociales dio sus razones

“Solo estaba promoviendo algo por una buena causa”, anunció Poonam Pandey, una celebridad india que fingió su muerte después de recibir críticas de sus seguidores y la comunidad médica por tratar de generar conciencia sobre el cáncer de útero de esa manera.



La estrategia de comunicación de la modelo india, desató una controversia en redes sociales. Su intención era poner a las enfermedades prevenibles, como el cáncer de cuello uterino, en el foco de discusión, pero terminó perdiendo la confianza de sus seguidores.

El viernes 2 de febrero, se publicó en su cuenta oficial de Instagram, con más de 1.3 millones de seguidores, el anuncio de su muerte. “Esta mañana es muy dura para nosotros. Me entristece informarles que hemos perdido a nuestra querida Poonam a causa del cáncer de cuello uterino”, decía la publicación.

Muchos internautas lamentaron la muerte de una persona tan joven y querida en la escena Bollywood, otros cuestionaron la veracidad de la noticia. Sin embargo, el equipo de Pandey confirmó su fallecimiento a varios medios locales como ‘NDTV’ y ‘News18’.

La verdadera sorpresa ocurrió 24 horas cuando publicó un video de ella, viva y hablando, en su cuenta de Instagram. “Estoy viva. No me morí por el cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo sobre esas cientos y miles de mujeres que han perdido sus vidas por el cáncer de útero”, dijo ante la cámara.

“Para los que dicen que soy insensible, quiero contarles que mi madre sufrió de cáncer”, explicó Poonam en su video justificando su campaña. “Hicimos esto para generar conciencia y lo hemos logrado. Muchas personas que no tenían idea sobre el cáncer de cuello uterino lo están buscando ahora y está en tendencia”, continuó.

“Jamás imaginé recibir estas reacciones negativas”, dijo la modelo. Los comentarios más populares bajo sus publicaciones rechazan la estrategia y dicen que no era la manera apropiada para discutir el tema.

A raíz del escándalo, Pandey ha destinado sus redes sociales para difundir información sobre este tipo de cáncer. Según un informe del Observatorio Global de Cáncer, GLOBOCAN, del 2020, el cáncer de cuello uterino es el tercero más común en India con una tasa de incidencia del 18,3 por ciento (123,907 casos).

“El cáncer de cuello uterino se encuentra entre la segunda causa de muerte de mujeres en India”, dice una de sus publicaciones. Sin embargo, los internautas no creen que las estadísticas que publica Pandey sean fiables ya que no incluye fuentes ni citas oficiales.

La desconfianza que se generó a raíz de sus acciones no solo fue con sus seguidores, también las autoridades médicas rechazaron la estrategia. Tanaya Narendra, una reconocida doctora, autora y educadora en temas de salud sexual, objetó ser citada en los videos de Poonam Pandey. “Por favor no me asocies con tu campaña de mal gusto. He estado creando conciencia sobre la vacuna contra el VPH mucho antes de que naciera tu plan mal pensado. Este acto es insensible y moralmente reprensible, y no toleraré que me asocien con esto”, escribió la doctora en uno de los videos.

El cáncer de cuello uterino



Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres a nivel mundial. Tiene una incidencia estimada de 604,000 nuevos casos y es el causante de 324,000 muertes en el 2020.



“Las cosas más importantes que puede hacer para ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino es vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH), hacerse pruebas de detección regularmente y volver a ver al médico si su prueba de detección no dio un resultado normal”, indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO