Dallys Ferreira fue invitada a un programa de televisión argentino y, a pesar de que trató de hacerlo en tono de humor, resultó opinando con dureza sobre la situación económica de Argentina.

Todo empezó cuando la paraguaya fue invitada a participar como una de las 'Angelitas' del ciclo que conduce Ángel de Brito y en ese contexto realizó fuertes declaraciones sobre la situación socioeconómica de Argentina.

La frase que desató la polémica surgió cuando durante la transmisión, Ángel de Brito le preguntó si le gustaría ocupar oficialmente una silla en el programa. A lo que ella respondió: "Estoy de turista, gano mejor en Paraguay”, dijo. “Los extraño mucho. Son pobres, pero les extraño un montón”, añadió dando a entender que no le parecía tentadora la oferta.



Luego, agregó. “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les agradezco un montón”.

Dichas frases por parte de Ferreira provocaron una fuerte reacción entre sus compañeras de panel, como por ejemplo Yanina Latorre, quién inmediatamente respondió: "'¡Son pobres!' Nos lo dijo en la cara".



Mientras que Marixa Balli confrontó a Dallys aunque terminó por darle la razón. “¡No puedo creer lo que acaba de decir! ¡Qué terrible que la gente nos vea tan pobres, tan mal! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen: ‘Nos dan una pena ustedes, están tan mal’. Es tan triste”, contó.

Luego de que se volvieran virales las declaraciones, la modelo a través de sus redes sociales como Instagram, quiso aclarar la desinformación por parte de algunos medios, que según ella tergiversaron sus palabras tratando de generar polémica donde no la había.

"Jamás usé ninguna frase despectiva hacia los argentinos (personas que quiero mucho), hice una broma a Ángel en respuesta a otra broma que él me hizo primero, y esas palabras fueron tergiversadas por varios medios para plantear un debate en el no tengo nada que ver", añadió a través de otro video que publicó en su cuenta oficial de la red social.

Además en el clip expresa que quiere con todo su corazón a Argentina y que está muy agradecida por las puertas que le abrió y por las inolvidables experiencias que vivió al trabajar con gente increíble.

Después de dichas declaraciones, algunos internautas no dudaron en expresarle su apoyo.

"Dallys todos conocemos tu humildad. Gracias por aclarar, pero sabemos que no fue esa tu intención. Y como argentina que soy es lamentable nuestra realidad económica y tenemos que aceptarla ", "Te sigo Dallys y sé cómo sos , no te hagas problema. Entendimos perfectamente", "Sos divina por fuera y por dentro. Fuerza", "Sos divina Dally, se notó q fue una broma", fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo por parte de los internautas.

Sin embargo, a pesar de que explica que todo fue una confusión, algunos internautas siguieron expresando su descontento e indignación ante dichas frases que mencionó en el programa.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

