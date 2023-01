Una mujer de Reino Unido tiene una rara condición la cual ayuda a ganar miles de libras esterlinas en la plataforma de OnlyFans. Annie Charlotte es una modelo de contenido para adultos y afirmó que tiene dos vaginas.

Esta afectación congénita se llama útero didelfo que hace que se desarrollen dos órganos en vez de uno solo. Eso significa que ella podría concebir dos bebés diferentes al mismo tiempo. También tiene dos periodos, que controla con anticonceptivos.



Según el diario británico ‘The Sun’, Charlotte se enteró de su condición a los 16 años cuando fue al médico a que le colocaran un dispositivo anticonceptivo. Al comienzo, Annie quedó en shock, pues el personal médico le informó todas las formas en que esto podía afectar su vida.



“Me dijeron que tener hijos sería muy difícil e incluiría muchas visitas al hospital y eventualmente dar a luz antes de término por cesárea, ya que el feto no tendría suficiente espacio para llevar a término”, afirmó.



Asimismo, agregó: “También me dijeron que habría una posibilidad de múltiples abortos espontáneos. Como adolescente, quieres ser ‘normal’ y que te digan que no lo eras realmente daba bastante miedo”.



Sin embargo, cuando Annie entró a la universidad empezó a aceptar su condición e, incluso, para romper el hielo solía hacer la broma “tengo dos vaginas”.



“Realmente comencé a aceptarlo. Dejé de verlo como un problema médico y todos los problemas que podrían surgir al tener hijos, y, en cambio, algo que era solo un aspecto super genial de mí misma debido a las reacciones de las personas, serían sorprendidas, pero también muy interesadas”, comentó al diario ‘The Sun’.



Cuando Annie Charlotte, de 23 años, decidió abrir su cuenta de OnlyFans se dio cuenta que las personas estaban interesadas por saber más sobre su condición. Algo que le ha ayudado a ser independiente hoy en día, pues sus ingresos giran por las 70.000 libras, es decir, 411 millones de pesos colombianos al mes.



“La mayoría de las preguntas inmediatas que recibo de los fanáticos son ‘¿realmente tienes dos?’. Todos los que se suscriben siempre preguntan al respecto. Muchas veces solo quieren saber cómo funcionan las cosas sexuales, pero algunos también quieren saber sobre cosas más mundanas, cómo hago pis”, contó.



Asimismo, aseguró que en la biografía de su perfil tiene su condición por lo que muchas personas la siguen por curiosidad. Annie confesó que trabajar en esta plataforma le ha cambiado la vida y se siente orgullosa de poder mantenerse a ella misma por sí sola. Además, realmente disfruta de su trabajo.

¿Qué es el útero didelfo?

Según Mayo Clinic, esta anomalía congénita es muy rara y el útero doble puede tener un solo cuello uterino hacia la vagina, o cada cavidad uterina puede tener un cuello uterino. En la mayoría de casos, se suele presentar una pared delgada de tejido a lo largo de toda la vagina, que genera dos cuellos uterinos separados.



En la mayoría de los casos las mujeres con esta condición pueden tener un embarazo exitoso. Sin embargo, esta malformación puede aumentar el riesgo de sufrir un aborto prematuro o espontáneo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

