En un mundo donde las relaciones y las citas se basan en una variedad de factores, desde la afinidad personal hasta los intereses compartidos, una modelo ha generado controversia al revelar un requisito aparentemente desmesurado para sus citas.

De acuerdo con el periódico británico 'Daily Mail', a sus 32 años, Chloe Amour ha revelado su método para descartar posibles candidatos no adecuados y, en su lugar, conectar con aquellos que también ganen tanto como ella, es decir, que obtengan impresionante ingreso anual de $200 mil dólares o más.

Además, la creadora de contenidos, originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, ha revelado que ya no está abierta a nadie 'de mente cerrada' y, en cambio, suele optar por hombres más maduros y mayores.

A pesar de tener un gran número de seguidores en sus redes sociales compuesta por fanáticos leales, la modelo ha establecido un conjunto riguroso de pautas para sus citas, delineando claramente lo que considera aceptable e inaceptable en su búsqueda de compañeros adecuados.

Conozca la detallada lista de preferencias de la modelo

Según el medio mencionado anteriormente, para Chloe, la 'seguridad financiera' es una prioridad, a pesar de las críticas que pueda recibir.



Con casi más de un millón de seguidores en su Instagram, considera esencial que su futura pareja tenga ingresos similares a los suyos, ya que ella misma gana más de $20 mil dólares al mes en línea. Su infancia, marcada por la lucha financiera como hija de madre soltera, influye en esta preferencia.

Aunque las finanzas no son el único factor que valora, ocupan un lugar destacado en su lista de prioridades. Sin embargo, su deseo principal es sentirse segura al establecer una relación con alguien que pueda proporcionar para sí misma y, posiblemente, para su futura familia.

A continuación, descubra detalladamente la rigurosa lista de preferencias de Chloe Amour para sus citas:

También busca a alguien que tenga inteligencia emocional. Foto: Instagram: @realchloeamour

Lo que busca en un compañero

1. Buen oyente y comunicador.

2. Que haga que se sienta deseada y segura.

3. Que asuma la responsabilidad de sus errores y reconoce cuando está equivocado.



Sus preferencias físicas



1. Atracción hacia hombres morenos y bronceados, con cabello no más largo que el suyo.

2. Prefiere a hombres que hacen ejercicio, sin ser excesivamente musculosos o voluminosos.

Sobre la edad



1. No da prioridad a la apariencia en primer lugar.

2. Prefiere hombres mayores porque considera que maduran con el tiempo y ganan experiencia en diversas áreas de la vida.

3. No busca hombres mayores divorciados, pero prefiere que no hayan estado casados o tengan hijos.



Experiencias que llevaron a sus reglas de citas



1. La necesidad de publicar una lista de 'lo que se debe y no se debe hacer' en las citas surgió después de malas experiencias.

2. Una cita donde su acompañante se embriagó y se comportó de manera inapropiada, algo que la avergonzó.

3. Una mala experiencia con 'un mentiroso' que la convenció de pagar por todo y no cumplió su promesa de reembolsar el dinero.



Consejo sobre aplicaciones de citas



-Aconseja a las personas que se alejen de las aplicaciones de citas, ya que las encuentra poco atractivas físicamente y carentes de confianza en sí mismos. Ha probado Bumble y Tinder 'por diversión' o 'cuando se encontraba aburrida'.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

