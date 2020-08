'Seré ejemplo de fortaleza': Elizabeth Loaiza contó que tiene cáncer

Con un mensaje muy sentido que publicó en su cuenta personal de Instagram, la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza contó, este jueves 13 de agosto, que tiene cáncer.



"Un día estás bien y al otro tienes cáncer. Es súper duro recibir una noticia de estas. Uno nunca se imagina que después de llevar una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse bien y obrar de buena manera en la vida, te vaya a pasar algo así", contó la modelo caleña en redes.



Según dijo, la noticia la ha hecho sentir impotente y para su familia ha sido muy difícil.



"Se siente la muerte cerca. Entiendes que en cualquier momento puedes partir de este mundo. Tu familia te dice que no es posible, pero tratan de darte fuerza y esperanza", agregó.



Este viernes 14 de agosto, su médico cuál será los pasos que seguirán para hacerle frente a la enfermedad.



"Gracias a Dios, no ha hecho metástasis en ningún lado, pero es una situación de mucho cuidado", continuó.



Loaiza reconoció que está tratando de ser fuerte y de no derrumbarse, para lo que aplica "unas palabras que mi madre siempre me enseñó: todo pasa"



También les dio gracias a quienes le han enviado mensajes de aliento, apoyo y cariño y señaló que tiene fe en que todo saldrá bien.



"Tomo esto como un desafío más que la vida me está poniendo. Seré ejemplo de fortaleza y templanza para todos aquellos que ahora están derrumbándose".

El último mes no ha sido fácil para Loaiza, quien hizo púbico, en julio pasado, que había perdido el bebé que estaba esperando (tenía seis semanas).



Es más, su diagnóstico de cáncer se confirmó luego de que le mandaran a hacer unos exámenes, tras detectarle cuerpos extraños en el legrado que le practicaron hace 15 días.



“Tengo demasiado tejido formándose en el útero, parece ser que es cáncer. Me mandaron a hacer una radiografía del tórax para ver que no haya hecho metástasis en el pulmón”, aseveró la modelo en un video que subió a redes antes de la confirmación de la enfermedad.

A estas difíciles situaciones personales que ha vivido la caleña en las últimas semanas se le suma un lío judicial por publicidad engañosa, también registrado durante este 2020.



Sucedió en mayo pasado, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio le formuló pliego de cargos por ofrecer un producto con supuestos beneficios para detección rápida del nuevo coronavirus.



Loaiza se dio a conocer en el mundo del entretenimiento colombiano cuando ganó el concurso Miss Mundo Colombia en el 2006.



Ha participado en 'realities' como 'Desafío África, el origen' y 'Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches'. Tuvo una participación en 'Sábados Felices' y apareció en la serie 'Mentiras perfectas' y en la película 'El paseo 4'.



Además, tiene la Eliloaiza Foundation, una organización que trabaja por el bien de las familias más necesitadas.



Tendencias EL TIEMPO