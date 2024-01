Modelo de OnlyFans quedó embarazada después de grabar video sexual

Durante los últimos días, se conoció la historia de Tasha Paige, una modelo de contenido para adultos que triunfó en OnlyFans, ha sorprendido a sus seguidores con una muy drástica noticia que cambiará su vida, pues informó que será madre, esto debido a las consecuencias de un video que realizó para la aplicación.

Según contó la mujer australiana, ella no esperaba estar embarazada y durante un reto de realizarse una prueba de embarazo en los primeros días del 2024, su vida dará un giro radical.

Por medio de su cuenta oficial en TikTok, la mujer reveló a sus miles de seguidores que este ‘incidente’ ocurrió mientras grababa uno de sus videos sexuales en línea. Según informa el portal ‘Daily Star’, sus fanáticos quedaron en en shock al conocer el embarazo.



“Todo se puso al día (...) Todo me alcanzó. Y sabes qué, es por eso que mis senos han estado tan adoloridos y creciendo, así que todo tiene sentido ahora”, dice la mujer en la publicación.



Hasta el momento, Tasha Paige, no ha revelado la identidad del padre, y sus seguidores se preguntan frecuentemente sobre este.

Sus fanáticos comentan: “Dios mío, ¿te lo estás quedando?”, “Necesitamos más información, nos dejó en un suspenso”, “Necesito una actualización lo antes posible”, entre otros.



Hasta el momento, Tasha no ha confirmado si continuará con el embarazo, y su representante le dijo a Yahoo Lifestyle que la modelo no sabe si se quedará con el bebé o no.



“Ella sabe quién es el padre y le ha dicho que está embarazada”, dijo el representante de Tasha. “No están juntos, pero son todos amigables y tomarán una decisión juntos”, agregó.

