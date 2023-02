Por medio de las redes sociales, Nahomi Rojas, contó su experiencia en la plataforma OnlyFans y mencionó las ostentosas cifras que ha podido ganar. En otro de sus videos cuenta que recibió fuertes críticas en su Instagram.

La modelo comienza su narración contando sobre su primer mes en esta plataforma de contenido para adultos: "mi primer mes me hice 67 dólares ($310.185), y yo pensé que era rica".



Nahomi menciona que le dio 60 dólares a su mamá y ella tomó solo siete "completé para un arroz y unos huevos".



(Siga leyendo: Yeferson Cossio y Cintia Cossio: sus consejos para ser ricos con redes sociales).

Nahomi Rojas cuenta que tras ganar esta cifra, pensó en continuar en la plataforma y ahorrar los próximos 60 dólares que ganara, sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando completó su segundo mes.



"Me acuerdo que el segundo mes me hice 500 dólares ($2.314.817) ", pero estas ganancias tenían una explicación, pues muchas personas le dejaron propinas por su cumpleaños.



(Además: Mujer resultó con un gusano en el ojo y mostró la extracción en TikTok).

La modelo confiesa que con este dinero ha podido comprar varias cosas, incluso "he pagado el psicólogo con eso". Luego sus ganancias eran más constantes, "me hacía 2.000 dólares".



En el video también menciona que obtener ganancias no es fácil, pues se necesita "de mucho empeño" y que en un mes "bueno, me puedo hacer 30.000 dólares ($138'889.050)



(Siga leyendo: ¿Tommy Mottola, esposo de Thalía, le fue infiel a la cantante?).

"Con OnlyFans yo mantengo a toda mi familia, trato de arreglarles la casa, un carro para mi mamá, que mis hermanos estudien y todo", menciona.



Minutos después de su video, realizó otro confesando que había recibido críticas en su Instagram, pues muchos hicieron referencia a que ganaba dinero fácil e incitava a otras personas a no estudiar, "yo respeto tu opinión, pero esa no es mi realidad", puntualiza.

Más noticias:

Así lucen y a esto se dedican Carol y Susan, la pareja lesbiana de 'Friends'

Actriz Marilyn Patiño revela que fue acosada y abusada durante su juventud

El extraño caso de la mujer que quedó embarazada dos veces en cinco días

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS