Una modelo de OnlyFans protagonizó este miércoles una particular historia con un reconocido almacén de cadena de Colombia, a donde ingresó por un producto y se sintió ‘estafada’.



(También puede ser de su interés: Nueve hombres armados y en camioneta roban lujosa casa de familia en Guaymaral).



A través de su cuenta oficial de Twitter, la modelo Sofía Calixto mostró su inconformidad al pagar 3 mil pesos por un pan en un reconocido supermercado de cadena; la usuaria expresó que se sintió ‘robada’ por el costo del producto.

Pero la historia no paró ahí, la joven reveló que debido a su inconformidad con el pan decidió hurtar un artículo de belleza, en una fotografía de su cuenta de Twitter detalló cómo sacó una pestañita de 80 mil pesos.



“Me compre un pan en Carulla a 3mil, me sentí robada, así que me saqué una pestañina de 80mil y lo compensé. Recuerda saquear el súper tqm”, escribió la internauta.

Me compre un pan en Carulla a 3mil, me sentí robada, así que me saqué una pestañina de 80mil y lo compensé. Recuerda saquear el súper tqm pic.twitter.com/QZehJem2qy — Sofía 𖤐 Calixto (@anxcalixto) April 12, 2023

Ante su actuar, varios fueron los twitteros que no dudaron en recriminarle la decisión que tomó por considerar un producto caro. Algunos de los comentarios fueron: “Hoy se roba una pestañina, mañana se roba un banco”; otras personas escribieron que ‘justificar la deshonestidad es una de las razones por las que estamos jodidos’.



(Lea aquí: Presuntos ladrones habrían disparado a joven en Bogotá en medio de un robo).



Incluso, un twittero con el nombre de Julián le envió un mensaje contundente a la modelo de OnlyFans. “robamos en Carulla por sus precios; nos colamos en Transmilenio por el mal servicio. Siempre justificando el mal proceder con excusas mediocres”.

"robamos en Carulla por sus precios"

"nos colamos en Transmilenio por el mal servicio"

Siempre justificando el mal proceder con excusas mediocres... — J҉U҉L҉I҉A҉N҉'🦕 (@QUlNTO) April 13, 2023

Posibles consecuencias

Ante el hecho que muchas personas catalogaron como ‘irresponsable’ a la modelo conocida como Sofía Calixto le podría caer una demanda por hurto por parte de la cadena de supermercados afectada.



La publicación de Twitter que tiene más de 4 mil Me Gusta y fue visualizada por más de 2 millones de personas, sería la principal evidencia en contra de la modelo.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias