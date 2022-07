Una nueva polémica se creó en redes sociales en las últimas horas luego de la queja que interpuso Iara Ferreira. La mujer fue reconocida por su trabajo en plataformas de contenido adulto.



Ferreira, que tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, es una exitosa influencer de OnlyFans. La mujer que reside en Miami, Florida, se llevó una sorpresa cuando intentó entrar a un almacén de la ciudad.



La creadora de contenido ingresó sola a un supermercado desconocido y minutos después un empleado le pidió que se marchara. El hombre la habría identificado como una modelo erótica.



Según el relato de Ferreira, el trabajador pensó que estaba en el lugar para desvestirse y grabar un video en público. En realidad, la mujer sólo necesitaba realizar sus compras.



“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacaron del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso” confesó la brasileña para el periodico ‘Daily Star'.



La modelo gana hasta cuatro mil dólares por las imágenes y grabaciones que publica en su canal de OnlyFans. En su anterior cuenta de Instagram llegó a tener hasta un millón de seguidores pero fue dada de baja repentinamente.



En su conversación con el diario británico, Ferreira aseguró que el trabajador fue prejuicioso con ella. Añadió que aunque sí ha realizado videos en público en el pasado, solo lo hace con el consentimiento de los demás.



“El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy hot. He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas” indicó.



La mujer manifestó que no es la primera vez que le pasa algo parecido. En unas vacaciones en su natal Brasil, otras personas le pidieron que se cubriera mientras estaba en la playa y la acusaron de vender contenido en internet.



Casos similares



Con el auge de las redes sociales, influenciadores y OnlyFans, cada vez es más común escuchar hechos parecidos. Hace tan solo unas semanas, una modelo denunció que fue sacada de un avión por su cuerpo.



Mary Magdalene se dirigía desde Toronto, Canadá, hacia Boston cuando le pidieron que bajara de la aeronave. En redes sociales, la creadora de contenido manifestó que demandaría a la aerolínea.



La mujer de 25 años aseguró que el hecho fue “repugnante y me siento deshumanizada". En su cuenta de Instagram, le reveló a sus más de 120 mil seguidores que la compañía aérea se contactó con ella para ofrecerle disculpas.

